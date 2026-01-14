‏نرخ نوقرە بەرزترین ئاست مێژوویی توومارکرد

‏نرخ نوقرە بەرزترین ئاست مێژوویی توومارکرد
2026-01-14T13:56:16+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏نرخ نوقرە لە جیهان بەرزترین ئاست مێژوویی توومارکرد کە نرخ یەک  ئۆنسە نوقرە   بەربەست 90 دۆلار رەدکرد.

‏کەناڵی CNBCی ئەمریکی بڵاویکرد، ئمڕوو ئەرا یەکەمینجار  لە مێژوودا، نرخ نوقرە رەسیە  بەرزترین ئاست لە مێژوو و بەربەست 90 دۆلار ئەرا ئۆنسیگ رەدکرد، وە یەیش تەنیا 10 دۆلاری مەنیە تا بڕەسێد وە 100 دۆلار.

‏باس لەهووکارەیل پشت بەرزەوبوین پشت نرخەگەی کرد و راگەیان، هووکارەیل فرەن لە دیارترینیان سنووردارکردن هەناردەی کانزا دەگمەنەیل وەلایەن چین.

‏جی باسە، ئیرنگە نرخ ئۆنسەیگ نوقرە لە بازاڕەیل جیهان وە 90 دۆلار و 6 سەنت مامەڵە وەپیکرێد.

