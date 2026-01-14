نرخ نوقرە بەرزترین ئاست مێژوویی توومارکرد
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
نرخ نوقرە لە جیهان بەرزترین ئاست مێژوویی توومارکرد کە نرخ یەک ئۆنسە نوقرە بەربەست 90 دۆلار رەدکرد.
کەناڵی CNBCی ئەمریکی بڵاویکرد، ئمڕوو ئەرا یەکەمینجار لە مێژوودا، نرخ نوقرە رەسیە بەرزترین ئاست لە مێژوو و بەربەست 90 دۆلار ئەرا ئۆنسیگ رەدکرد، وە یەیش تەنیا 10 دۆلاری مەنیە تا بڕەسێد وە 100 دۆلار.
باس لەهووکارەیل پشت بەرزەوبوین پشت نرخەگەی کرد و راگەیان، هووکارەیل فرەن لە دیارترینیان سنووردارکردن هەناردەی کانزا دەگمەنەیل وەلایەن چین.
جی باسە، ئیرنگە نرخ ئۆنسەیگ نوقرە لە بازاڕەیل جیهان وە 90 دۆلار و 6 سەنت مامەڵە وەپیکرێد.