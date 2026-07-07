نرخەیل نەفت بەرزەو بوون لەناو فتراق بازاڕەیل لەبان زیایکردن دابینکردنەیل و ئاسوویەیل داواکاری

شەفەق نیوز - بەغدا/هەولێر

ئمڕوو سێشەممە، نرخەیل نەفت وە شیوەیگ کەم بەرزەو بۊن، وەگەرد ئاڵشتکردن گرنگیپیداین بازاڕەیل لە ئاڵووزییەیل جیۆسیاسی لە خوەرهەڵات ناوەڕاست ئەرا چەودیاریکردن زیایکردن دابینکردنەیل جەهانی و ئاسەویەیل داواکاری، ئەوەگ کە سنووردار لە دەسکەفتەیل نرخەیل کرد.

گریەبەسەیل ئایندەیی ئەرا خاو برێنت وە بڕ 28 سەنت یا 0.39% بەرزەو بۊن ئەرا توومارکردن 72.29 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل، لە وەختیگ خاو خوەرئاوا تەکساس ناوەندی ئەمریکی 29 سەنت یا 0.26% بەرزەو بۊ ئەرا 68.84 دۆلار ئەرا هەر بەرمیل.

تیم وۆتەرر، گەورەی شیەوکەرەیل بازاڕەیل لە کۆمپانیای KCM Trade، وت، کە خاسەوبۊن دابینکردنەیل بۊە هوکار داوەزین رخباریەیل لە بازاڕ، باوجی بەرهەمکارەیل هێمان وە هوشیارییەو رەفتار وەگەرد ئاگربەس ئیسە کەن لە سای وەردەوامبۊن نادیاری لەباوەت پەیوەندییەیل ئەمریکی ئیرانی.

بەرهەمکارەیل چەوەڕی پیشکەفتنەیل گفتوگۆیل ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران کەن لەباوەت ری دەریایی لە تەنگەی هورمز، لە خوەد وەختەگە وەگەرد خاسەوکردن هەناردەیل نەفت کەنداوی، لە وەختیگ ئیمارات بەرهەمهاوردن نەفتی خوەی بەرزەو کرد ئەرا زیاتر لە 3.8 ملیۆن بەرمیل رووژانە لە ماوەی حوزەیران، کە بەرزترین ئاستە لە نیسان 2020ەو.

وۆتەرر زیای کرد کە گام ئایندە ئەرا نرخەیل نەفت وە شیوەیگ گەورە پشت بەسێدە بان نیشاندەرەیل داواکاری، و تایبەت لە چین، دۊای ئەوەگ بازاڕەیل فرەی خەوەرە ئەرێنییەیل پەیوەندیدار وە زیایکردن دابینکردنەیل فامستن کردن.

هاوپەیمان "ئۆپێک+" رێک کەفتۊ لەبان زیایکردن ئامانجەیل بەرهەمکاری وە بڕ 188 هەزار بەرمیل رووژانە دەسپیکریاگ لە ئاب ئایندە، دۊای زیایکردنەیل هاوشیوە لە هەردوگ مانگ حوزەیران و تەمموز، لە وەختیگ سعودیە نرخ فرووشتن فەرمی ئەرا خاوە عەرەبییە سووکەگەی وەرەو ئاسیا ئەرا مانگ ئاب کەمەو کرد، لە گەورەترین کەمەوکردن مانگانە لە زیاتر لە دوو دەیەو.