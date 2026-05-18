نرخەیل نەفت بەرزترین ئاست لە ماوەی دوو هەفتە توومار کەن لەناو بەرزەوبوین گرژییەیل ناوچەگە

نرخەیل نەفت جیهانی، ئمڕوو دوشەممە، وەردەوام بوین لە وەدەسهاوردن دەسکەفتەیل فرەیگ ئەرا توومارکردن بەرزترین ئاستەیلیان لە ماوەی نزیکەی دوو هەفتە، وە گاڵ بەرزەوبوین گرژییە ئەمنییەیل لە ناوچەی کەنداو دۊای پەلاماریگ وە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کە وێستگەی بەرەکە ئەرا وزەی ئەتۆمی لە ئیمارات کردە ئامانج، بیجگە لە کەمەوبوین ئومیدەیل وە پەیاکردن رێککەفتنیگ کە کۆتایی وە ململانێی پەیوەندیدار وە ئیران بارێد.

و گریەبەسە دۊاخریایەیل نەفت خاو برێنت وە بڕ 1.44 دۆلار بەرزەو بوین، یا ئەوەگ هاوتا بوود وە 1.32%، تا بڕەسنە 110.70 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، دۊای ئەوەگ رەسینە بەرزترین ئاست خوەیان لە پەنج ئایار / مایۆ ئیسنەو، هەرلیوا، نەفت خاو تەکساس ناوڕاس ئەمریکی وە بڕ نزیکەی 1.84 دۆلار بەرزەو بوی، یا 1.75%، تا بڕەسێدە 107.26 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، وە تۆمارکردن بەرزترین ئاستیگ ئەڕای لە چوار ئایار / مایۆەو.

و ئی بەرزەوبوینە دۊای دەسکەفتەیلیگ تیەێد کە لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە لە 7% رەد کردن، لە سایەی زیایبوین رخەیل لە پەککەفتن دابینکردنە نەفتییەیل لە ری گەروو هورمزەو، وەگەرد وەردەوامبوین پەلامارەیل لەبان کەشتییەیل و تۊنبوین گرژییە سەربازییەیل لە ناوچەگە.

ئەو گورزە کە وێستگەی بەرەکەی ئەتۆمی لە ئیمارات کردە ئامانج، بیجگە لە راگەیانن سعودیە ئەرا نواگیریکردن سێ فرۆکەی بێفڕۆکەوان کە لە ئاسمان عراقەو هاتنە ناو، رخەیل بازاڕەیل لە فراوانبوین رووبەر ئاڵووزییەگە و کاریگەرییە راستەوخۆگەی لەبان ئاسایش وزە لە کەنداو زیاتر کرد.

لەی چوارچیوە، مەزەنە کریەێد کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی، لە ناو گردەوبوینیگ وەگەرد سەڵاکارە باڵایەیل ئاسایش نەتەوەیی، باس لە وژاردەیل جویلە سەربازییە پەیوەندیدارەیل وە ئیران بکەێد، ئەو کارە کە بویە هووکار وەهیزکردن نیگەرانی لەناو بازاڕەیل و نرخەیل نەفت خاو وەرەو زیاتر لە بەرزەوبوین برد.