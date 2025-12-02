نرخ تمەن ئیران لە وەرانوەر دۆلار وەردەوامە لە داوەزیان
شەفەق نیوز - بەغداد
نرخ تمەن ئیرانی وەرانوەر دۆلار ئەمریکی دوارە داوەزیا و 119 هەزار تمەن رەدکرد.
وەپای راپۆرتەیل ماڵپەرەیل چەودێریکردن نرخ پویل، پاوەند بەریتانی وە زیاتر لە ١٥٦ هەزار تمەن مامەڵە وەپیکرێد و یۆرۆش رەسیەس ١٣٧ هەزار و ٥٠٠ تمەن.
لە سەرەتای ئێ هەفتە نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی بەرزەوبوین یەک لەدویای یەک توومارکەێد، مەزەنەیل نوو ئەرابەرزەوبوین نرخەیل دانریاس.
رووژ شەممەی وەرین نرخ دۆلار وەرانوەر وە تمەن بەرزەوبوی و رەسیە بان 115 هەزار تمەن.
لە ماوەی یەک ساڵ وەرین نرخ خوەراک لە ئیران زیاتر لە سەدا ٦٦ بەرزەوبویە.
هەڵئاوسانەگە لە وەختیگە لە سەرەتای ئێ هەفتە نرخ ئاڵشتکردن پویل خێراتربوی، رووژ 8ی ئێ مانگە نرخ دۆلار وە 108 هەزار تمەن مامەڵە وەپیکریا، زیاتر لە 5 هەزار تمەن بەرزەوبوی، واتە نزیکەی 5.2%.