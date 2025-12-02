‏نرخ تمەن ئیران لە وەرانوەر دۆلار وەردەوامە لە داوەزیان

شەفەق نیوز - بەغداد

‏نرخ تمەن ئیرانی وەرانوەر دۆلار ئەمریکی دوارە داوەزیا و 119 هەزار تمەن رەدکرد.

‏ وەپای راپۆرتەیل ماڵپەرەیل چەودێریکردن نرخ پویل، پاوەند بەریتانی وە زیاتر لە ١٥٦ هەزار تمەن مامەڵە وەپیکرێد و یۆرۆش رەسیەس ١٣٧ هەزار و ٥٠٠ تمەن.

‏لە سەرەتای ئێ هەفتە نرخ دۆلار بەرزەوبوین وەخوەیدی بەرزەوبوین یەک لەدویای یەک توومارکەێد، مەزەنەیل نوو ئەرابەرزەوبوین نرخەیل دانریاس.

‏رووژ شەممەی وەرین نرخ دۆلار وەرانوەر وە تمەن بەرزەوبوی و رەسیە بان 115 هەزار تمەن.

‏لە ماوەی یەک ساڵ وەرین نرخ خوەراک لە ئیران زیاتر لە سەدا ٦٦ بەرزەوبویە.

‏هەڵئاوسانەگە لە وەختیگە لە سەرەتای ئێ هەفتە نرخ ئاڵشتکردن پویل خێراتربوی، رووژ 8ی ئێ مانگە نرخ دۆلار وە 108 هەزار تمەن مامەڵە وەپیکریا، زیاتر لە 5 هەزار تمەن بەرزەوبوی، واتە نزیکەی 5.2%.