پێنتاگۆن گرتە ڤیدیۆی دیاردەیگ ئاسمانی نەناسریاگ لە خوەرهەڵات ناوڕاس بڵاوکەێد

‏شەفەق نیوز - واشنتۆن

‏وەزارەت وەرگریی ئەمریکا (پێنتاگۆن)، لە چوارچمگ چوارەمین کۆمەڵەی ئەو دۆسیەیلە پەیوەست وە دیاردە ئاسمانییە نەناسریاگەیلە کە نهێنی هەڵگردیە، گرتە ڤیدیۆیگ نوو بڵاوکرد رویداویگ توومارکریاگ لە ناوچەی خوەرهەڵات ناوڕاس لە ساڵ 2023 بەڵگە کەێد.

‏وەزارەتەگە دیاری کرد، فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا راپۆرتیگ لەبان ئەو رویداوە ئاراستەی "ئۆفیس چارەسەرکردن نائاساییە فرە-مژارەیل" کردیە، وەگەرد گرتە ڤیدیۆیگ کە ماوەگەی 10 چرکەس و لە ری تیشک ژیر سوور سەر پلاتفۆرمیگ سەربازیی ئەمریکی گیریایە.

‏پێنتاگۆن دووپاتکرد، ئەو وەسفە وەگەرد گرتە ڤیدیۆگە هاتیە تەنیا ئەرای مەبەست زانیارییە، و هەڵسەنگاندنیگ شیکاری یا ئەنجامیگ لێکۆڵینەوەیی یا بڕیاریگ لەبان سروشت دیاردەگە و راسیەگەی یا گرنگییەگەی نیشان نیەدەێد.

‏هەمیش دیاریکرد، رویداوەگە هیمان لە رزبەن حاڵەتەیل یەکڵایی نەکریاگەیلە، چوینکە لایەنە پەیوەندیدارەیل ئەمریکا وە مدوو کەمیی زانیارییە وەردەسەیل نەتوەنستنە وە یەکجاری سروشت ئەو دیاردە دیاری بکەن.

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