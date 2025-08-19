ئمڕوو زریانیگ موگناتیسی دەێد لە زەوی

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

پسپۆڕەیلیگ لە تاقیگەی زانست گەردوون خوەری و پەیمانگەی زانستەیل چووڵایی ئاسمان و فیزیای گەردوونی لە ئەکادیمیای زانستەیل رووسی، مەزەنە کردن، ئمڕوو سێشەممە، 19ی ئاب، دویەم زریان موگناتیسی لەی مانگە بەێد لە زەوی.

وەقسەی پسپۆڕەیل، کونای تاجینەی نوویگ دەسوەپی کەێد، نە لە هەفتەی گوزەشتە ئەوزەڵبوینی ئاشکرا کریا، و کاریگەریی کەفێدە بان زەوی، و وینەیل تەلیسکۆپ قەوارەی تاریکیگ نشان دەێد کە رەسێدە نزیکەی 500 هەزار کیلۆمەتر، و بەش گەورەیگ لەڕوی خوەرەگە گردیە، مەزەنە کریەێد ئی دیاردە شیواشیو جیۆموگناتیسی ناوڕاسین ماوەی یەک تا دوو رووژ دروس بکەێد.

زانایەیل وتنیش: ئی قەوارە سەرچەوەیگە ئەرا وای خوەر تون، ئەراوە مەزەنە کریەێد تونی واگەی لە نزیک زەوی لە دویەم نیمەی رووژ سێشەممە زیایەو بوود، و رووژ چوارشەممە، ڕەسێدە نزیک 300 کیلۆمەتر/چرکە تا 800–900 کیلۆمەتر/چرکە.

وەگورەی هەشمارەیل سەرەتایی، لە رووژ 19ی ئاب کاریگەریی لەبان زەوی رەسێدە لویتکە، کە شیواشیو فرەیگ خەێدە بان رەوش جیۆموگناتیسی.