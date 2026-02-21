ئمڕوو رووژ جیهانی زوان داڵگیە
2026-02-21T09:45:56+00:00
شەفەق نیوز- وەشوینکەفتن
رێکخریاگ یونسکو، رووژ 21 شوبات وە رووژ جیهانی زوان داڵگی ناسانییە، لەو رووژە گەلان جیهان وە مەراسیم و بوونەیل جیاواز یاد زوان تایوەت وە خوەیان کەن.
لە جیهان زیتر لە 6 هەزار زوان هەس، بەشیگ لەو زوانەیلە وە مد ئەوەگ هویچ پیتیگ نەیرێد تەنیا لە قسیەکردن رووژانە وەکارتێد هەمیش وە مدوو جیهانگیری و تۆڕە کۆمەڵایەتییەیل رخداری لەناوچگن هابانی.
نەتەوەی کورد زوان تەنیا ئامراز قسەکردن نییە، بەلکم شوناس و سەنگەر وەرگریی فرەیگ لە قۆناغەیل مێژووی کورد بویە.