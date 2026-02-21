‏ئمڕوو رووژ جیهانی زوان داڵگیە

‏شەفەق نیوز- وەشوینکەفتن

رێکخریاگ یونسکو، رووژ 21 شوبات وە رووژ جیهانی زوان داڵگی ناسانییە، لەو رووژە گەلان جیهان وە مەراسیم و بوونەیل جیاواز یاد زوان تایوەت وە خوەیان کەن.

‏ لە جیهان زیتر لە 6 هەزار زوان هەس، بەشیگ لەو زوانەیلە وە مد ئەوەگ هویچ پیتیگ نەیرێد تەنیا لە قسیەکردن رووژانە وەکارتێد هەمیش وە مدوو جیهانگیری و تۆڕە کۆمەڵایەتییەیل رخداری لەناوچگن هابانی.

‏ نەتەوەی کورد زوان تەنیا ئامراز قسەکردن نییە، بەلکم شوناس و سەنگەر وەرگریی فرەیگ لە قۆناغەیل مێژووی کورد بویە.

‏

‏