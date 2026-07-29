‏یەکەم لێدوان کەنداو... کوێت پاڵپشتی "رێکارەیل" سعودیە کەێد لە عراق

‏شەفەق نیوز ـ کوێت

‏وەزەرەت دەیشت کوێت، ئمڕوو چوارشەممە، وە تونی شەرمەزار پەلامارداین سعودیە کرد ئەرا ئەو "دەسدرویژیەیلە" لایەنەیل "سەر وە ئیران" لەناو زەوی عراق تەقننێ، دووپاتکرد پاڵپشتی گشت رێکاریگ کەێد شانشینەگە گرێدێ وەر.

‏وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەزارەت دەیشت کوێت دوارە دووپاتکرد لە هاوسۆزی دەوڵەت کوێت وەرد شانشینی عەرەبی سعودییە، وەرد پشتگیریکردن لەو رێکارەیلە گرێنێوەر ئەرا پاراستن ئاسایش و بیوەیی خاکەگە.

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