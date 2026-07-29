یەکەم لێدوان کەنداو... کوێت پاڵپشتی "رێکارەیل" سعودیە کەێد لە عراق
2026-07-29T07:47:16+00:00
شەفەق نیوز ـ کوێت
وەزەرەت دەیشت کوێت، ئمڕوو چوارشەممە، وە تونی شەرمەزار پەلامارداین سعودیە کرد ئەرا ئەو "دەسدرویژیەیلە" لایەنەیل "سەر وە ئیران" لەناو زەوی عراق تەقننێ، دووپاتکرد پاڵپشتی گشت رێکاریگ کەێد شانشینەگە گرێدێ وەر.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، وەزارەت دەیشت کوێت دوارە دووپاتکرد لە هاوسۆزی دەوڵەت کوێت وەرد شانشینی عەرەبی سعودییە، وەرد پشتگیریکردن لەو رێکارەیلە گرێنێوەر ئەرا پاراستن ئاسایش و بیوەیی خاکەگە.