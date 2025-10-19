مۆزەخانەی لۆڤەر لە پاریس کەفێدە وەر پەلامار دزیکردن

شەفەق نیوز- پاریس

ڕەشیدە داتی خانمە وەزیر رووشنهویری فەرەنسا، خەوەردا کە شەوەکی ئمڕوو یەکشەممە، مەوقەی وازکردن مۆزەخانەی لۆڤەر،، کەفتە وەر پەلاماریگ دزیکردن، کە دویای ئەوە دەرەیلی بەساد.

خانمە وەزیر لە پۆستیگ لەبان ئێکس نویسان: پەلاماریگ دزیکردن شەوەکی ئمڕوو مەوقەی وازکردن مۆزەخانەی لۆڤەر رویدا، وەبی توومارکردن زەخمداری، و ئیرنگە هامە ئەو ناوە وەگەرد تیمەیل مۆزەخانە و پولیس.

وەگورەی لێکۆڵینەوەی سەرتایی، چەن تاوانکاریگ لە ناوەین ساعەت 9:30 و9:40 شەوەکی لەناو هۆڵەیل مۆزەخانەگە بڕیگ گەوهەر دزینە، و وەرەو شوین نادیاریگ واینە.

دەرکەفت کە دزەیل وە کووڵ ماتووڕسکڵیگ هاتنە، و پاچینەیگ وەکار هاوردنی تا رەسینەسە شوینەگە، و هەڕەی بویچگ وەدەسیانەو بویە.