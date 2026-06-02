کۆمپانیای MSC: کەشتی (ساریسکا) لە بەندەر ئوم قەسری عراق وە دوو مووشەک کریا ئامانج
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
کۆمپانیای جەهانی "MSC" ئەرا بارکردن دەریایی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کەشتیی (SARISKA) سەر وە ئی کۆمپانیایە، لە وەخت دەرچگا لە بەندەر ئوم قەسری عراق وە دوو مووشەک دریاس لەلی.
کۆمپانیاگە لە بەیاننامەیگ دووپا کرد، گشت ئەندامەیل تیم کەشتییەگە سەلامەتن و هویچ زەردیگ وەپیان نەرسیە، لە هەمان وەخت دووپات کرد ئەوان "کۆمپانیایگ بێلایەنن" و هویچ پەیوەنییگ وەگەرد ئەمریکا یا ئیسرائیل نەیرێد.
قسەی کۆمپانیاگە دویای ئەوەگ هات، لە شەوەکی ئمڕوو، دەسەی باڵای دەریایی عراق راگەیان: تیمەیلیان و لایەنەیل هاوکار ئەرا لێکۆڵینەوە لە وردەکاری رویداوەگە کەشتی (MSC SARISKA) لە ناو ئاوە هەرێمییەیل عراق کریاسە ئامانج، خریانە ئامادەباشی.