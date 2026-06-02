‏کۆمپانیای MSC: کەشتی (ساریسکا) لە بەندەر ئوم قەسری عراق وە دوو مووشەک کریا ئامانج

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏کۆمپانیای جەهانی "MSC" ئەرا بارکردن دەریایی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کەشتیی (SARISKA) سەر وە ئی کۆمپانیایە، لە وەخت دەرچگا لە بەندەر ئوم قەسری عراق وە دوو مووشەک دریاس لەلی.

‏کۆمپانیاگە لە بەیاننامەیگ دووپا کرد، گشت ئەندامەیل تیم کەشتییەگە سەلامەتن و هویچ زەردیگ وەپیان نەرسیە، لە هەمان وەخت دووپات کرد ئەوان "کۆمپانیایگ بێلایەنن" و هویچ پەیوەنییگ وەگەرد ئەمریکا یا ئیسرائیل نەیرێد.

‏قسەی کۆمپانیاگە دویای ئەوەگ هات، لە شەوەکی ئمڕوو، دەسەی باڵای دەریایی عراق راگەیان: تیمەیلیان و لایەنەیل هاوکار ئەرا لێکۆڵینەوە لە وردەکاری رویداوەگە کەشتی (MSC SARISKA) لە ناو ئاوە هەرێمییەیل عراق کریاسە ئامانج، خریانە ئامادەباشی.

‏

‏

‏

‏

‏

‏

‏