کۆمپانیای لوفتهانزا بڕیاردا ٤ هەزار دەرفەت کار ئیداری لاوەێد تا ساڵ 2030

شەفەق نیوز ـ میونخ

کۆمەڵەی "لوفتهانزا"ی ئەڵمانی فرۆکەوانی، ئموو دووشەممە، بڕیار لاوردن 4 هەزار دەرفەت کار ئیداری دا لە ساڵ 2030.

کۆمپانیاگە لە میانەی رووژ بازاڕ سەرمایە له میونخ راگەیان "ئەو پرۆسەیلە لە وەرین وەلایەن لەری ئێ ئەرکەیلە مامەڵە وەردیان کریاس کریەنە دیجیتاڵی و ئۆتۆماتیکی و یەکگرتگ"

گەپترین کڕ ئاسمانی ئەوروپا کە نزیکەی 103 هەزار کارمەن دیرێد، ئامانجیە قازانج کارکردن (داهات وەرجە سوود و باج) لە ناوەین لەسەدا 8 تا سەدا 10 داهاتەیل ئایندەی وەدەسبارێد، کە ئامانج وەرینی رەسیە 8 لە سەد.