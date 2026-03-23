‏٣١٨ ملیۆن کەس هەڕەشەی ورسگی هابانیان وە مدوو وەردەوامبووین ئاڵۆزییەیل لە خوەرەڵات ناوڕاس

2026-03-23T09:36:28+00:00

‏شەفەق نیوز - رۆما

‏بەرنامەی خۆراک جیهانی، ئمڕوو دووشەممە، هۆشداری دا لە خراوبووین قەیران ورسگی لە ئاست جیهان ئەرا ئاستەیل پەیمانەیی، ئەگەر ئاڵۆزییەیل لە خوەرەڵات ناوڕاس وەردەوام بوود، و دیاریکرد  لێکەفتەیل ئی جەنگە توەنێد  ملیۆنا کەس لە دەوروگەرد جیهان بگرێد.

‏بەرنامەگە لە بەیانیگ وت: "نزیکەی 45 ملیۆن کەس توەنن بکەفنە ناو ئاستەیل سەختیگ لە نائارامی خوەراکی ئەگەر جەنگ لە ناوچەگە وەردەوام بوود"، و دیاری کرد کە "قەیرانەگە توەنێد ئاڵۆز بوود ئەرا کارەسات مرۆیی گەورە لە سای نەوین وەڵامدان خوازیاگ".

‏وتیش: "ورسگی هابان گشت ئەو کەسەیلە کە تویش نائارامی خۆراکی بوون و شمارەیان رەسێدە  318 ملیۆن کەس تا مانگ حوزەیران/ یۆنیۆی ئایندە، ئەگەر نائارامییەیل ئیسە وەردەوام بوون".

‏بەرنامەگە دیاریکرد "ئاڵۆزییەیل بوینەسە مدوو پەککەفتن رەسین دەیان هەزار تەن لە هاوکارییەیل خوەراکی کە تەرخان کریانە ئەرا نەدارترین وڵاتەیل جیهان".

