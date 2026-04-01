ئمشەو مانگ پەمەیی دەرکەفێد
شەفەق نیوز ـ وەدواچگن
مانگ پەمەیی "Pink Moon" ناو تایبەتیگە درێدە پاڵ یەکەمین مانگ پڕ وەرز وەهار لە مانگ نیسان.
وەپای ماڵپەڕ beaconjournal""، ئمشەو مانگ پەمەیی ساعەت 10:11 شەو وە وەحت خوەرهەڵات رەسێدە ئەوپەڕ پڕبوین خوەی بیجگە لە ناوناینی وە مانگ پەمەیی باوجی وە هویچ شیوەیگ رەنگی ئاڵشت نیەود هەر جویر رەنگ ئاسایی خوەی دەرکەفێد، هووکار ناوناینەگەی پەیوەنی وە سروشت زەوی دیرێد.
ناو ناین ئێ دیارە چوود ئەرا کلتوور کوەن گەلە رەسەنەیل ئەمریکا، کەلە سەرەتای وەهار جویرە گوڵیگ کێوی وەناو "Phlox subulata" کە ڕەنگەگەی پەمەیییە لە فرەیگ ناوچەیل ئەمریکای باکوور سەردەرکەێد، وە مدوو ئەوەگ دەموازکردن ئێ گوڵە هاو وەختە وەگەرد مانگ پڕ نیسان، وەی هووکار ناو "مانگی پەمەیی" لەلی نانە.