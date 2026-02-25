کۆمسیۆن هەڵوژاردن رێز لە شەفەق نیوز نەێد ئەرا "رۆڵ دێرینی" لە رووماڵکردن دەنگدان پەرلەمانی

شەفەق نيوز- كەركوك

کۆمسیۆن باڵای سەروەخوەیی هەڵوژاردنەیل لە کەرکوک، ئمڕوو چوارشەممە، ئافەرین لە رووماڵکردن رووژنامەوانی ئاژانس شەفەق نیوز کرد مەوقەی دەنگدان پەرلەمانی کە لە تشرین دویەم 2025، وەڕیەو چگ، دووپاتیش کرد کە ئاژانسەگە رۆڵیگ دێرین بوی چینە رانیە.

لوئەی ئەرکان وەڕیەوبەر نویسنگەی کۆمسیۆن لە کەرکوک، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کۆمسیۆن رکدار بوین لە رێزلێنان ئەو دەزگایەیلە کە ئامادەبوینیگ کارا و پیشەیی لە ماوەی هەڵوژاردن داشتنە، لەوەر ئەو رۆڵ سەرەکیە کە راگەیانن دیرێد ئەرا پاڵپشتیکردن شەفافیەت و دروسکردن دڵنیایی دەنگدەرەیل وە پرس دیموکراتی.

وتیش: ئاژانس شەفەق نیوز رزڵیک دێرین و جیاواز داشت لە رووماڵکردن هەڵوژاردن پەرلەمان، لە وەشوینکەفتن مەیدانی وەردەوام و رەسانن خەوەرەیل وە هویردی و پیشەیی، کە دەسمیەتی دا لە رەسانن وینەیگ دیار لەبان وەڕیەوچگن کار هەڵوژاردن لە پارێزگاگە.

ئەرکان وتیش: کۆمسیۆن دووپات لە گرنگی وەردەوامبوین هاوکاری وەگەرد میدیایەیل راگەیانن کرد لەڕی شایستەیل هەڵوژاردن هاتگ، وەشیوەی پاڵپشتی لە هوشیاری دەنگدان بکەێد و خزمەت لە بەرژەوەنی گشتی بکەێد.