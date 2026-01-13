مردن لە شاریگ ئیتالی وەناکاوەو زیایەو بوود
شەفەق نيوز- رۆما
ماریۆ ئەنییلی سەرۆک شارەوانی شاری كاستيليۆن فيورنتينۆی ئیتالیا، ئمڕوو سێشەممە، وت: ریژوی مردنەیل لە شارەگە وەشیوەی نادیاریگ بەرزەو بویە.
ئەنییلی لەبان فەیسبووک خەوەردا لە مردن 14 لە یەکەمین نۆ رووژ لە ساڵ نوو 2026 لە شارەگە.
وتیش: ئی شمارەی مردنەیلە وەگورەی ریژەی سروشتی نییە، ئەگەر بنووڕیمن لە گشت ساڵ گوزەشتە 133 کەس لە شارەگە مردنە.
نییلی ئەرا رووژنامەی "كورييری فيورنتينۆ" دووپات کرد کە نیەزانیێد مدوو ئەوە چەس، وەلێ لە سەردەم پەتای کۆقێد-19ی وەیجویرە مردنەیل زیای نەوینە.
وتیش: دوینیمن هۆڵەیل پرسە لەلای ئیمە هەمیشە پڕ بوینە، جاروباریش بەشیان نیەکەن، ئەراوە بنەماڵەیل ناچار بوون چەوەڕی بکەن تا شوینەگە چووڵ بوود ئیجا پرسە بنەن.