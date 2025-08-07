مانگ گوزەشتە سێیەم گەرمترین مانگ تەموز بوی لەبان زەوی

شەفەق نیوز ــ چەودێری

زانایەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، وتن؛ مانگ تەموز گوزەشتە وە سێیەم گەرمترین مانگ تەموز دانرێد لەبان زەوی لە سەرەتای توومارکردن زانیاریەید تا ئیسە، تورکیا شمارەی پەیمانی توومارکرد وە رەسین گەرمی ئەرا 50.5 پلەی سەدی.

جەهان لە ئەزمونکردن بارودۆخ کەشوهەوای سەختر وەردەوامە، زانایەیل مدووی گلەودەن ئەرا گەرمەوبوین جەهان لەوەر چالاکی ئایەم، وەبان ئەوەگ هەسارەگە ئەرا ماوەیگ وەختانە وسیا لە توومارکردن شمارەی پەیمانەیی لە جەهان.

وەپای راپۆرتیگ لە کۆپەرنیکۆس ئەرا ئاڵشتبوین کەشوهەوا لە یەکێتی ئەوروپا، پلەی گەرمی هەوای بان زەوی جەهان لە مانگ تەموزدا رەسیە 16.68 پلەی سەدی، کە 0.45 پلەی سەدی زیاترە لە تێکڕای پلەی گەرمی هەمان مانگ لە ماوەی ساڵەیل 1991-2020.

کارلۆ بوۆنتێمپۆ، وەڕێوەبەر خزمەتگوزاری ئاڵشتبوین کەشوهەوای کۆپەرنیکۆس ئوشێد: دوایین زنجیرە پلەی گەرمی جەهانی پەیمانەیی ئەرا ئیرنگە کۆتایی وەپی هاتییە. " باوجی وەی مانایەی نیەتێم ئاڵشتبوین کەشوهەوا وسیایە، تا ئیسە شوینەوارەیلی لە دیاردەیل جویر گەرمی تونیگ و لافاوەیل کارەساتبار کەلە مانگ تەموز توومارکریانە خوەی دوینێدەو."

لەوەختیگ مانگ تەموز 2025 پلەی گەرمی توومار مانگ تەموز 2023 و2024 رەدکرد، باوجی تێکڕای پلەی گەرمی ری جەهان لەو ماوە هێمانگ 1.25 پلەی سەدی گەرمتر بویە لە ئاست وەرین پیشەسازی (1850-1900)، هنای دراوردن سزەمەنی سەنگی دەسکردە زیایبوین لە ئەنجام چالاکەییەل پیشەسازی.

ئاژانسەگە دیاریکرد، ماوەی مانگ ئاب 2024 تا تەموز 2025، گەرمتر بویە وە 1.53 پلەی سەدی لە ئاست وەرجە پیشەسازی، یەیش لە سنوور 1.5 پلەی سەدی رەدکردیە کە لە رێککەفتن پاریس ساڵ2016 دانریا، کە ئامانج ریگریکردن لە گەرمبوین جەهانە.