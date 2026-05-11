‏ئەڵمانیا ئامادەکاری کەێد ئەرا دووارە دەسکردن وە کارەیل باڵوێزخانەگەی لە بەغدا و هەولێر

شەفەق نیوز - بەغدا

‏باڵوێزخانەی ئەڵمانیا، ئمڕوو دووشەممە، راگەیان فەرمانبەرەیلی لە بەغدا و کونسوڵخانەی گشتی لە هەولێر ئیرنگە وە شێوەیگ پلەوپلە دەس کردنە وە گلەوخواردن، ئەرا ئامادەکاری دەسوەپیکردن کارەیل کونسوڵگەری و ڤیزا و پەیوەندییە سیاسییەیل.

‏باڵوێزخانەگە لە بەیاننامەیگ، کە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز کل کریاگە، وت: وە بەردەوامی داواکاری و پرسیار لەبان دۆخ ئیرنگەی بەش کاروبار کونسوڵگەری و ڤیزا وەپیان رەسێد، و دیاری کرد لەی وەختە نیەتوەنن وە هویردی وادەی وازکردن وەتەواوی بەشەیل دیاریبکەن.

‏وتیش: فەرمانبەرەیل باڵوێزخانەگە لە بەغدا و کونسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا لە هەولێر ئیسە کار کەن لەبان ئامادەکاری ئەرا دەسوەپێکردن کارەیل، و دووپاتکرد دویایین گۆڕانکارییەیل لە ری پلاتفۆرمەیل پەیوەنی کۆمەڵایەتی و ماڵپەڕ فەرمی بڵاو کەنەو.

