ماریا کۆرینای فەنزویلایی ئەو خەڵات نۆبلە وەرگرد کە دۆناڵد ترەمپ خوەی ئەرای ئامادەکردوێد
2025-10-11T09:37:32+00:00
شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن
ماریا کۆرینا ماچادۆ، سیاسەتمەدارەیل ڤەنزوێلا، خەڵات نۆبڵی ئمساڵ وەدەسهاورد.
کۆمیتەی نۆبڵ نەرویج، رایگەیان، لە وەرانوەر کارکردن بی هچان ئەرا مافەیل دیموکراتیەیل و ئەوزەڵداین وە مەردم وڵاتەگەی، ماریا کۆرینا ماچادۆ خەڵات نۆبڵ ئاشتی وەپی بەخشریا".
یەیش لە وەختیگ، دۆناڵد تەرمپ، سەرۆک ئەمریکا چەوەڕێ بوی خەڵات نۆبڵ ئمساڵ وەدەسبارێد و خوەی وە شایستەی ئەو خەڵاتە زانست، باوجی نەتوەنست.