‏ماریا کۆرینای فەنزویلایی ئەو خەڵات نۆبلە وەرگرد کە دۆناڵد ترەمپ خوەی ئەرای ئامادەکردوێد
2025-10-11T09:37:32+00:00

‏شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏ماریا کۆرینا ماچادۆ، سیاسەتمەدارەیل ڤەنزوێلا، خەڵات نۆبڵی ئمساڵ وەدەسهاورد.

‏کۆمیتەی نۆبڵ نەرویج، رایگەیان، لە وەرانوەر کارکردن بی هچان ئەرا مافەیل دیموکراتیەیل و ئەوزەڵداین وە مەردم وڵاتەگەی،  ماریا کۆرینا ماچادۆ خەڵات نۆبڵ ئاشتی وەپی بەخشریا".

‏یەیش لە وەختیگ، دۆناڵد تەرمپ، سەرۆک ئەمریکا چەوەڕێ بوی خەڵات نۆبڵ ئمساڵ وەدەسبارێد و خوەی وە شایستەی ئەو خەڵاتە زانست، باوجی نەتوەنست.

