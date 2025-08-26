لەکەی کەویگ لەبان دەس ترەمپ پرسیار لەبان تەندروسیی دروس کەێد

شەفەق نيوز- واشینتۆن

دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا، دویەکە دووشەممە، لە دیداریگ لەناو نویسنگەی چەرمگ وەرد لی جانگ میونگ سەرۆک کۆریای باشوور دەرچگ، و لەکەی کەویگ لەبان دەس راسی بوی، کە رخداری لەبان تەندروسیی دروس کرد.

فرە کەس لەی مانگەیل دویاییە لەکە لەبان دەس ترەمپ 79 ساڵە لەی مانگەیل دویاییە دینە، کە جاروبار و مەرهەمەیل شاریاوێدەو جوانکاری یا ئەو دەسەگەی نیادە بانی.

وەرجەیە مەوقەی بازیکردن گۆڵڤ، لە رووژ یەکشەممەی گوزەشتە زەخمدار بوی.

وەلێ ئەوە دویای رووژ جمعە هات کە فرە کەس دین کە دەس سەرۆک مەرهەم جوانکاری خستیەسە بان دەسی، وەشیوەیگ نزیک لە رەنگ پووسەگەی بوود.

کارۆلین ليفيت، خانمە سکرتێر راگەیان ماڵ چەرمگ وت: ئەو لەکەیلە لەبان دەس ترەمپ لەوەر ناسکی پووسی تیەێد لە ئەنجام دەسسەنین وەردەوام و وەکارهاورن ئەسپرین.

هەناێ رووژنامەی دەیلی میل وەگەرد ماڵ چەرمگ پەیوەندی کرد، دکتۆر شون باربابيلا، پزشک وەرین ترەمپ، و پزشک وەرین و ئەندام کۆنگرێس ئیسە دکتۆر رۆني جاكسون جواوی دان.

باربابيلا دیاری کرد: ئەو وینەیل دویاییە لەکەیل سووکیگ لەبان دەسی نشان دان، وەقسەی دەیلی میل بەریتانی.

وتیش: "یەیش یەکەوگرێد وەل خوران سووک شانە نەرمەیل لەوەر دووارە دەسسەنین و وەکارهاوردن ئەسپرین کە جویر بەشیگ لە پەهریزیگ ستاندارد مقیەتبوین ئەرا بیماریەیل دڵ و خوینبەرەیل بریاس".

جاكسون وتیش: م جویر پزشک وەرین سەرۆک ترەمپ، و پزشکی ماڵ چەرمگ تا ماوە 14 ساڵ، توەنم وە یەکجاری دووپات بکەم کە سەرۆک ترەمپ خاوەن خاسترین تەندروسیە لەناو سەرۆکەیل ئی نەتەوە.

ئەو لەکەیلە لەبان دەس ترەمپ، وەگەرد ئەگەر پەنامیگ لە خوار پای، نیگەرانی و کنجکاوی لەلای جەماوەر دروس کرد.

ماڵ چەرمگ لە مانگ گوزەشتە ئاشکرا کرد کە ترەمپ تویش مەموکوڵی دەمار درویژماوە هاتیە.

لە مانگ تەمموز، تێننسەلە کونگرەیگ رووژنامەوانی لە ماڵ چەرمگ دەرکەفت، چشتیگ جویر مەرهەم جوانکاری وەپیەو بوی.

کارۆلین ليفيت، خانمە سکرتێر رووژنامەوانی لە ماڵ چەرمگ، دویای دڵنیاکردن و دووپاتکردن لەوە کە ترەمپ وەشکین و تەقینەوەیل پزشکی تەواویگ کردیە، وت: یە چشتیگ باوە لەلای ئەو کەسەیلە کە تەمەنیان ئەوبان 70 ساڵە، و هیچ بەڵگەیگ لە جەڵتەی دەمار قویلیگ یا بیمارییگ خوینبەری نییە، و سەرۆک تەندروسی خاسیگ دیرێد.

دویای ئەوە هەر لەو مانگە، ترەمپ مەوقەی چگنی ئەرا سکۆتلەندا مەرهەم جوانکاری لەبان دەسی بوی.