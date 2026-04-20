"لە ماوەی چەن رووژیگ".. عراق دەس کەێدەو کلکردن نەفتەگەی لەڕی کڕ "کەرکوک - جەیهان"

سەرچەوەیگ وەرپرس لە کۆمپانیای نەفت باکوور، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرای تەواوکردن کارەیل بەسانن گشت وێستگەیل کلکردن لاوەکی کرد کە بەسیانە وە هەردگ وێستگەی (K1) و (AT1)، لە کەرکوک، لە گامیگ جویر ئامادەکاری ئەرا دووارە خستنەگەڕ سیستەم تەکاندان نەفت لە ماوەی چەن رووژ کەم بانان لەڕی کڕ "کەرکوک - جەیهان".

سەرچەوەگە، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "ستافەیل هونەری و ئەندازیاری تۊنستن بەسانن گشت وێستگەیل کلکردن لاوەکی لەناو ئەو سیستەمە کە بەسیاس وە هەردگ وێستگەی K1 و AT1 تەواو بکەن"، وە دیارخستن ئەوە کە "پرۆسەیل کلکردن راسەوخۆ لە ماوەی چەن رووژیگ دەسوەپی کەێد، کە وەرجە ئەوە قۆناغیگ کلکردن تاقیکردن ئەرا وەشکین جیوەجی کریەێد ئەرا چەسپانن ئامادەیی تووڕەگە و کارامەیی کارکردن".

ئی وەرەونواچگنە لە وەختیگ تیەێد کە لایەنە پەیوەندیدارەیل تەقەلا دەن ئەرا دووارە گورجکردن ژیرخانەیل کەرت نەفت لە کەرکوک، دۊای ماوەیلیگ لە وسانن و ئەو ئاستەنگ هونەری و ئەمنییەیلە کە کاریگەری لەبان ئارامی پرۆسەیل کلکردن و هەناردەکردن داشت.

وێستگەی K1 یەکێگە لە گرنگترین وێستگە ستراتیژییەیل لە سیستەم کلکردن نەفت لە باکوور عراق، کە جویر خاڵیگ سەرەکی ئەرا بەسانن کڕە لویلەیل وەرەو هەناردەکردن هەژمار کریەێد، لە وەختیگ وێستگەی AT1 بەشداری کەێد لە پاڵپشتیکردن پرۆسەیل کلکردن و وەرەونوابردن نەرمی تووڕە نەفتییەگە.

وەپای شارەزایل، تەواوکردن کارەیل بەسانن لەناوەین وێستگە لاوەکییەیل گامیگ هونەری گرنگە ئەرا وەدەسهاوردن ئارامی تەکان نەفت و کەمکردن ریژەی پەککەفتن یا بڕین، وەگەرد بەرزکردنەوەی کارامەیی کارکردن لەناو گشت سیستەمەگە.

لەی چوارچیوە، شارەزایل وەو جۊرە دوینن کە دووارە دەسکردن وە پرۆسەیل کلکردن بەشداری کەێد لە وەرەونوابردن داهاتە نەفتییەیل، تایبەت لە سای پشتبسین ئابووری عراقی وە شیوەیگ گەورە لەبان هەناردەی نەفت جویر سەرچەوەی سەرەکی داهات.

نیشانەیل ئەرێنی

لە لای خوەیەو، عەلی خەلیل، شارەزای ئابووری، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "دووارە خستنەگەڕ وێستگەیل کلکردن لە کەرکوک گامیگ گرنگە وەرەو زیایکردن توانای هەناردەکردن ئەرا عراق، تایبەت لە کێڵگەیل باکوور کە توانای بەرهەمهاوردن گەورەیگ دیرن بەڵام لە ماوەیل گوزەشتە وە تەواوی سوود لەلیان نەوریاس".

وتیش: "خاسەوکردن ژیرخانەیل کەرت کلکردن نەفت بەشداری کەێد لە کەمکردن تاسیانە هونەرییەیل و بەرزکردن کارامەیی هەناردەکردن، کە رەنگ دایەو لەبان بڕ داهاتە داراییەیل دەوڵەت"، کە هەر زیایبوینیگ لە هەناردەی نەفت پاڵپشتییگ زیاتر ئەرا بودجەی گشتی دابین کەێد، تایبەت لە سای ئەو ئاستەنگە ئابوورییەیلە کە رۊوەڕۊی وڵاتەگە بوونەو.

خەلیل دیاری کرد کە ئارامی پرۆسەیل کلکردن و هەناردەکردن لە کەرکوک تۊنێد دڵنیای کۆمپانیا بیانییەیل بکەێد کە لە کەرت نەفت کار کەن، و ری واز بکەێد لە وەرانوەر بەرهەمهاوردن نوو لە پەرەپیدان کێڵگەیل و ژیرخانەگە، و ئەوە هەوەجە وە وەردەوامبوین پاڵپشتی حکومی و دابینکردن ژینگەیگ ئارام و سەقامگیر ئەرا کارکردن دیرێد.

و لەباوەت لیکەفتە ناوخۆییەیل، شارەزا ئابوورییەگە دیاری کرد کە گورجەوکردن کەرت نەفت لە کەرکوک شایەت بەشداری بکەێد لە جویلەداین وەرەو ئابووری ناوخۆیی، لەڕی دابینکردن هەلەیل کار راسەوخۆ و ناڕاسەوخۆ، و چالاککردن کەرتە پەیوەندیدارەیل جۊر گواستنەوە و خزمەتگوزارییەیل.

هەرلیوا باس لەوە کرد کە زیایبوین بەرهەمهاوردن و هەناردەکردن هاتێ مەودایگ دارایی فراوانتر بیەێدە حکومەت ئەرا خاسەوکردن خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەیل، تایبەت لەو پارێزگایەیل کە نەفت بەرهەم تیارن و لە کەمبوین ژیرخانەیل ناڵن.

وەگەرد ئی نیشانەیل ئەرێنییە، خەلیل دووپات کرد لەبان هەوەجە وە وەڕیەوەبردن سەرچەوە نەفتییەیل وە کارامەیی و شەفافیەت، ئەرا مسۆگەرکردن وەدیهاوردن گەورەترین سوود ئابووری لەلیان، و داوای هەمەجوورکردن سەرچەوەیل داهات کرد و دویرکەفتن لە پشتنەبەسین تەواو وە تەنیا نەفت، ئەرا کەمکردنەوەی کاریگەری بانوخوارکردن نرخەیل جەهانی.

ئامادەیی تەواو

لەو ناوە، سەرچەوەگە لە کۆمپانیای نەفت باکوور دووپات کرد کە "گام بانان چەویگ هویرد لەبان پرۆسەیل کلکردن تاقیکردنی دیرێد، ئەرا چەسپانن ئەوەگ هیچ گرفتیگ هونەری نییە"، و "ستافەیل هونەری ئامادەن ئەرا رەفتارکردن وەگەرد هەر شیوەیگ ناکاوی کە لە ماوەی کارکردن رویبەێد".

چەوەڕی کریەێد کە دووارە دەسکردن وە کلکردن لە وێستگەیل کەرکوک بەشداری بکەێد لە وەرەونوابردن پێگەی عراق لەناو بازاڕەیل وزە، تایبەت وەگەرد زیایبوین خواست جەهانی لەبان نەفت، کە دەرفەتیگ دەێدە وڵاتەگە ئەرا گەورەکردن داهاتەیلی و وەدیهاوردن سەقامگیرییگ ئابووری گەورەتر لە ماوەی بانان.