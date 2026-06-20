لەڕی کرماشانەو.. وەڕیکەفتن یەکەم بار ترانزێت کڕ ئاسن هاوبەش لە عراقەو وەرەو ئەفغانستان

شەفەق نیوز - تاران

وەڕێوەبەرایەتی کڕەیل ئاسن لە هەردوگ ناوچەی ئەراک و کرماشان، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە وەڕیکەفتن یەکەم باریگ ترانزێت کڕ ئاسن هاوبەش لە عراقەو وەرەو ئەفغانستان لەڕی وێستگەی کرماشان ئەرا کاڵایەیل.

ئاژانس "ئیرنا" لە زوان وەڕێوەبەر گشتی کڕەیل ئاسن لە هەردوگ ناوچەی ئەراک و کرماشان ئەحمەد تورکی، وت: ئی بارە دۊای چگنی وەناو دەروازەیل خوەراوای وڵاتەگە و تەواوکردن پرۆسە لۆجستییەیل لە وێستگەی کرماشان ئەرا کاڵایەیل، کلکریا ئەرا تووڕ کڕەیل ئاسن ئیرانی.

دیاری کرد کە بارەگە لەڕی کڕەیل ئاسن نیشتمانییەو وەرەو مەرزەیل خوەرهەڵات وەردەوام بوود لە ریەگەی تا رەسێدە شوین کووتایی خوەی لە ئەفغانستان، و ئاشکرا کرد کە ئی گامە ئامانج دیرێد ئەرا پەرەپیداین رێڕەوەیل گواستنەوەی ناودەوڵەتی و خەسەوکردن ڕۆڵ کڕەیل ئاسن لە ترانزێت هەرێمی.

تورکی دەسنشان کرد ئەرا ئەوە کە ئی رویداوە وەرچەرخانیگ گرنگە لە کاراکردن توانایەیل پەککەفتیگ لە تەوەر خوەراوای وڵاتەگە و پەرەپیداین ترانزێت کڕ ئاسن ناودەوڵەتی.

دووپاتیش کرد کە ئی گامە لە چوارچیوەی سیاسەتە گەورەیلە ئەرا کڕەیل ئاسن کۆمار ئیسلامی ئیرانی تیەێد کە ئامانج لەلی کیشانن بارەیل ترانزێت و پەرەپیداین گواستنەوەی هاوبەشە و ئەوەیش ری خوەش کەێد ئەرا زیایبۊن قەوارەی ئاڵوگۆڕەیل بازرگانی لەڕی رێڕەوەیل کڕ ئاسن وڵاتەگە.