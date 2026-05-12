عراق و سعودیە داوەزینیگ نەفتی توومار کەن وەگەرد داوەزین بەرهەمهاوردن ئۆپێک ئەرا نزمترین ئاست
شەفەق نیوز - بەغداد
عراق و سعودیە داوەزینیگ زیاتر لە بەرهەمهاوردن نەفت لە ماوەی مانگ ئەپریل / نیسان وەخوەیان دین، هاوەخت وەگەرد کەمکردن بەرهەمهاوردن ریخریاگ ئۆپێک ئەرا نزمترین ئاستی لەوەگ زیاتر لە دوو دەیە وە هووکار ئاڵووزییەیل هەناردەکردن لەڕی گەروو هورمز.
رووماڵیگ کە ئاژانس رۆیتەرز جیوەجیی کرد دەرخست کە بەرهەمهاوردن ئۆپێک داوەزیا وە بڕ 830 هەزار بەرمیل رووژانە لە وەراورد وە مانگ مارس / ئازار، تا بڕەسێدە 20.04 ملیۆن بەرمیل رووژانە، لەناو کاریگەرییەیل جەنگ و ئاڵووزییە هەرێمییەیل لەبان جویلەی بارکردن نەفتی.
رووماڵەگە نشان دا کە کوێت گەورەترین داوەزین لە بەرهەمهاوردن لەناو گروپەگە تۆمار کردگە لە ماوەی ئەپریل / نیسان، لە ئەنجام پەککەفتن هەناردەیل، لە وەختیگ بەرهەمهاوردن عراق و سعودیەیش لە ماوەی خود مانگ داوەزیا.
لە وەرانوەریش، ئیمارات تاکە دەوڵەت کەنداوی بوی کە تۊەنست بەرهەمهاوردنی زیاترەو بکەێد، وە سوودوەرگردن لە خاوەنداریەتیی کڕیگ هەناردەکردن کە لە گەروو هورمزەو رەد کەێد، کە دەسمیەتی دا ئەرا مقیەتیکردن ریژەی هەناردە نەفتییەیلی.
هەرلیوا، بەرهەمهاوردن هەر یەک لە ڤەنزوێلا و لیبیا بەرزەو بوی لە ماوەی ئەپریل / نیسان، وەپای رووماڵەگە کە پشت بەسا وە داتایەیل شۊنکەفتن کەشتییە نەفتییەیل و سەرچەوەیلیگ لەناو کۆمپانیایەیل نەفت و ریخریاگ ئۆپێک.
وەپەی رۆیتەرز، بەرهەمهاوردن ئەپریل / نیسان وە نزمترین ئەرا ریخریایەگە هەژمار کریەێد لە ساڵ 2000 وە لەلای کەمەو، هەرلیوا کەمترە لەو ئاستەیلە کە ئۆپێک لە ماوەی قەیران کۆڤید-19 لە تووماری کردگە.