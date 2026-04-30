‏عراقی هاناویان.. ئەمریکا 400 "داعشی" لە زیندایگ سووریا هیلێد

‏شفق نيوز- حەسەکە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی سووری، ئمڕوو پەنجشەممە ئاشکرای کرد کە هێزەیل هاوپەیمانەیل ناودەوڵەتی وە سەرکردایەتی وڵاتە یەکگرتگەیل، 400 دەسگیرکریاگ لە ئەندامەیل رێکخریاگ داعش لە ناو زیندان "صناعة" لە شار حەسەکە (باکوور خوەرئاوای سووریا) هێشتنەسەو و کلیانەونەکردنە ئەرا عراق.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس "شفق نيوز" وت: "هاوپەیمانی ناودەوڵەتی وە خاسی زانستگە کە ناوەیل دیاریکریاگیگ لە ئەندامەیل رێکخریاگەگە لە زیندانەیل سووریا بهێڵێد، باوجی زیاتر لە پەنج هەزار دەسگیرکریاگ ترەک کلەوکردنەسەو ئەرا عراق".

‏"زیندان پیشەسازی (صناعة) هیمان لەژێر دەسەڵات و پارێزگاری هێزەیل دژە تیرۆر سەر وە هێزەیل سوریای دیموکرات (قەسەدە) و وە سەرپەرشتی و پشتگیری هاوپەیمان ناودەوڵەتییە".

‏سەرچەوەگە دیاریکرد "دەسگیرکریاگەیل لە نەتەوەیل جیاجیان، جویر: سووری، عراقی، بیانی و ئاسیایی".

‏زیندان "صناعة" وە گەورەترین ئەو زیندانەیلە دانرێد کە ئەندامەیل رێکخریاگ داعش لە سووریا گرێدەخوەی و چەن جاریگ ئاڵۆزی و گرژی وە خوەیەو دییە هەر لە کەفتە وەر پەلامار خانەیل خەفتی رێکخریاگەگە کە بۊە هووکار کوشیان 121 کەس لە هێزەیل سوریای دیموکرات و زیاتر لە 350 ئەندام داعش، دویای ئەوە رێکخریاگەگە خوازی دەس بگرێد وەبان زیندانەگە و سەدان دەسگیرکریاگیش واین، تا ئەو وەختە کە "قەسەدە" دویای دو هەفتە جەنگ، تواست دوارە دەسوەبانی بگرێد.

