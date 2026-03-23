عراقیش لەناو رزبەندییەگەس.. ئاشکراکردن ئامار کوشیاگەیل جەنگ لە خوەرهەڵات ناوڕاس
شەفەق نیوز - وەدویاچگن
ئامار نوویگ، ئمڕوو دووشەممە، ئاشکرای کرد کە هەزاران کەس لە خوەرهەڵات ناوڕاس کوشیانە لەوەخت دەسوەپیکردن جەنگ ناوەن ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیسرائیل لە لایگ، و ئێران لە لایگ ترەک، لە 28 شوبات گوزەشتە.
وەپای ئاژانس "رۆیتەرز"، شمارەی کوشیاگەیل جەنگ کە تا 22 ئازار توومار کریایە وەی شیوە بوی:
ئیران
ئاژانس خەوەری چالاکیەیل مافەیل مرۆڤ (هەرانا)، لە 21 ئازار وت؛ کە 3230 کەس گیان لەدەس دانە، لەناویان 1406 کەس مەدەنی بوینە، کە کەمتر لە 210 منداڵیش لەناویانە، ئاژانسەگە دووپات کرد کە زانیارییەگە لە راپۆرتەیل مەیدانی و سەرچەوە ناوخۆیی و پزیشکییەیل و رێکخریاگەیل کۆمەڵگای مەدەنی کوو کردیە، راپۆرتەیل دەوڵەتییەیل دیاریکەن ئەرا کوشیان 1270 کەس، باوجی باڵیۆز ئیران لە نەتەوە یەکگرتگەیل وت کە کەمتر لە 1332 کەس کوشیانە.
لوبنان
دەسەڵاتەیل لوبنانی وتن نزیکەی 1029 کەس لە پەلامارەیل ئیسرائیل کوشیانە لە دو ئازارەو تا ئیسە.
رێکخریاگ تەندروستی جیهانی و دەسەڵاتەیل لوبنانی وتن زیاتر لە 100 کەس لە کوشیاگەیل منداڵن.
عراق
دەسەڵاتەیل تەندروسی عراق باس لەوە کرد کە کەمتر لە 60 کەس کوشیان، کە فرەیان لە ئەندامەیل حەشدی شەعبی بوین. هەمیش وەرپرسەیل ئەمنی لە یەکیگ لە بەندەرەیل عراق و یەکیگ لە ئەندامەیل تاقم کەشتی بیانی لە پەلاماریگ ئەڕا بان تانکەرەیل کوشیایە.
ئیسرائیل
خزمەتگوزاری فریاکەفتن ئیسرائیلی وت 15 مەدەنی کوشیانە، لەناویان نۆ کەسیان لە پەلامار مووشەکی ئیرانی بویە ئەرا بان "بێت شێمش" لە نزیک قودس. سوپا وت؛ کە دوو سەرباز لە باشوور لوبنان کوشیانە، و چوار ژن فەلەستینیش لە پەلامار مووشەکی ئیرانی لە بان کەنارەی خوەرئاوا کوشیانە.
هەمیش، ئیسرائیلییگ لەناو ماشینەگەی لە 22 ئازار لە نزیک سنوور لوبنان کوشیایە، وەپای قسەی سوپا وە مووشەکیگ لە ناو خاک لوبنانەو بویە، لێکوڵینەوە لە دەسوەپ کردیە تا بزانن ئایا وە تەقەی سوپای ئیسرائیل کوشیایە یا نا.
ویلایەتە یەکگرتگەیل
13 ئەندام لە هێزە چەکدارەیل کوشیانە، سوپای ئەمریکا رایگەیان شەش کەسیان لە دویای کەفتن فرۆکەیگ سەربازی ئەمریکی لە عراق کوشیانە، و حەفت کەس ترەکیش لە وەخت کارەیل سەربازی لە ئیران کوشیانە.
کوەیت
دەسەڵاتەیل کوەیتی خەوەر دان لە کوشیان شەش کەس، کە دوو کەسیان لە پەلامارەیل ئیران بویە، و دوو ئەندام لە وەزارەت ناوخۆ و دوو ئەندام ترەکیش لە هێزە چەکدارەیل بوینە.