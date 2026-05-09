سووریا.. تەقیان تانکەریگ بارکریاگ وە فیول عراقی بوودە مدوو کوشیان کەسیگ و 3 زەخمدار

کەسیگ گیان لەدەسدا و سێ کەس ترەک زەخمدار بوین، رووژ شەممە، دۊای رویداویگ کە کاروانیگ لە تانکەرەیل بارکریاگ وە مادەی فیول عراقی تویشی هات لەبان ری (ئێم 4)، لە نزیک ناوچەی بەسنەقوول لە دەیشتایی ئیدلب سووری.

موشیر رەمماح وەڕیەووەبەر نووسینگەی دەسەی گشتی دەروازەیل و گومرگ، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: کاروانەگە لەناو پرۆسەیل ترانزێت بویە کە لە دەروازەی یەعروبیەی سنوورییەو هاتگە وەرەو پاڵاوگەی بانیاس، لە وەختیگ دوو تانکەر توانای وەسانن لەدەس دان لە وەخت ریکردنیان لەناو کاروانەگە، ئەوەیش بویە هووکار دایینیان وە یەکتری.

وتیش: رویداوەگە بویە هووکار تەقیان یەکیگ لە تانکەرەیل و هیزگردن ئاگریگ لە شوینەگە، و ماشینیگ مەدەنی کە لە وەخت رویداوەگە لە ریەگەو رەد بوی زیان وەپی رەسی، کە بویە هووکار کوشیان رانندەگەی.

دیاری کرد کە سێ لە رانندەی تانکەرەیل ئەرا خەسەخانە بریان ئەرا وەرگردن چارەسەر، لە وەختیگ تیمەیل وەزارەت فریاگوزاری و وەڕیەوەبردن کارەساتەیل دەس کردنە پرۆسەیل کپەوکردن ئاگرەگە و دڵنیابوین لە شوینەگە و پاکەوکردن ریەگە و لاداین شوینەوارەیل رویداوەگە، و لایەنە پەیوەندیدارەیل لێکۆڵینەوە لە رویداوەگە واز کردن.