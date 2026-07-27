سعودیە ریگریکردن لە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان راگەیەنێد کە لە عراقەو وەشیاس: ماف وەڵامداین هەڵگریمن

شەفەق نیوز - ریاز

وەزارەت وەرگری سعودیە، رووژ دووشەممە، نواگیریکردن و ویرانکردن شمارەیگ لە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان راگەیان کە وت لە خاک عراقیەو وەشیانە، و تەقەلا دانە دامەزراوەیل نەفتی لە هەردوگ ناوچەی خوەرهەڵات و ریاز بکەنە ئامانج.

قسەکەر فەرمی وەناو وەرگری سعودیە لیوا روکن تورکی مالکی، لە بەیاننامەیگ وت، کە وەرگرییەیل ئاسمانی، لە ماوەی سەعاتەیل گوزەشتە، نواگیری لە سمارەیگ لە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کردنە و ویرانیان کردنە کە تەقەلا دانە دامەزراوەیل نەفتی لە هەردوگ ناوچەی خوەرهەڵات و ریاز بکەنە ئامانج.

مالکی زیای کرد کە ئی تەقەلا "تیرۆریستییەیلە" لە خاک عراقیەو وەشیانە و "میلیشیا تیرۆریستییەیل سەر وە ئیران" جیوەجییان کردنە، و دووپات کرد لەبان ماف شانشینەگە ئەرا وەرگریکردن لە خوەی و توانایەیلی، و هەڵگردن ماف وەڵامداین "لە وەخت و شۊن گونجیاگ".

لە لای خوەیەو، وەزارەت دەیشت سعودیە شەرمەزارکردن خوەی"وە تونترین دەسەواژەیل" نشان دا ئەرا ئەوەگ وەسفی کرد وە "دەسدریژییە شەرمەزاریەیل" کە وەر شانشینەگە کەفتنە وە فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان کە وت "میلیشیا سەر وە ئیرانەیل لە عراق" کلیان کردنە.

وەزارەتەگە رکداری شانشینەگە لەبان مقیەتیکردن ئاسایش و سەروەریی و ریگریکردن لە دەسدریژیکەرەیل دووپات کرد، و پابەندبۊینی وە ماف خوەی لە وەڵامداین لەبان سەرچەوەیل دەسدریژی، و دووپات کرد لەبان گرنگی ئەوەگ حکومەت عراقی "گشت ئەوەگ خوازیاگە بگرێدە وەر ئەرا دڵنیابۊین لە وەکارنەهاوردن خاکەیلی جۊر سەرچەوەیگ ئەرا دەسدریژییەیل".

لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو، سوپای ئوردنی، راگەیان لە نواگیریکردن و خستنەخوار دوو فڕۆکەی بێفڕۆکەوان کە خاک شانشینەگە کردنە ئامانج بی توومارکردن هیچ زەخمدارییگ یا زەرەدەیل ماددی.