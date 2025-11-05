‏زەهران مەمدان کییە؟

‏شفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏زەهران مەمدان سەرۆک نوو شارەوانی نیویۆرک کابرایگ وەرەچەلەک هیندیە هنای تەمەنی هەفت ساڵە وەرد خێزانەگەی چێد ئەرا وڵاتە یەکگرتگەیل ئەمریکا و لە ساڵ 2018 توەنێد رەگەزنامەی ئەمریکی وەربگرێد.

‏ هەیش چالاکوانیگ سیاسییە و سەر وە حیزب دیموکراتەیل ئەمریکایە و لەی چەن ساڵەی دویایی ناوبانگ دەرکردیە، مەمدان لە یەکەم هەڵسەنگاندن لەدویای هەڵوژاردن دۆناڵد ترەمپ جویر سەرۆک ئەمریکا، توەنست شکست وە حیزب دیموکراتیەیل بارێد ئەرا پۆست سەرۆک شارەوانی ویلایەت نیویۆکو سەرکەفتن وەدەس بارێد.

‏ویلایەت نیویۆرک گەپترین ویلایەت ئەمریکاس ئەرا یەکەمجار لە مێژوو وەلایەن کەسایەتییگ موسڵمان، ئاسیایی شارەوانییەگەی وەڕێوەبورێد.

