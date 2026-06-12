زمسان لە جەمسەر باشوور تاویەێدەو.. شەپوول گەرمیگ زانایەیل پڕکنێد

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

پلەی گەرمی لە ئەنتارکتیکا لە جەمسەر باشوور ئاستیگ پەیمانەیی ئەرا مانگ حوزەیران توومار کرد، ک رەسیە 15.4 پلەی سەدی، لە وەختیگ ک یەخەگە وە تێکڕایگ نائاسایی لە ماوەی وەرز زمسان ئیسە تاویەێدەو.

وێستگەی "ئیسپێرانزا" ک بنکەیگ لێکۆڵینەوەی ئەرجەنتینییە و کەفێدە باکوور نیمچە دوورگەگە، ئی شمارەی بیوینە لە 6 حوزەیران توومار کرد.

شمارەی پەیمانەیی وەرین ئەرا بەرزترین پلەی گەرمی ک لەی مانگە توومار کریاۊد گلەوخوەێد ئەرا ساڵ 1998 ک ئەو وەختە رەسیە 13.3 پلەی سەدی، هەرلیوا ئی شەپوول گەرمای ئیسە وە فرە رەد لە تێکڕای ئاسایی پلەی گەرمی لە وێستگەی "ئیسپێرانزا" ئەرا مانگ حوزەیران کەێد، ک تێکڕاگەی 6.2 پلەی سەدی لەژیر سفرە.

خۆسێ لویس ستیلا زانای کەشوهەوا لە دەسەی نیشتمانی ئەرا کەشناسی لە ئەرجەنتين ئەرا ئاژانس "فرانس پرێس" وت ک ئی یمارە وە هیچ جۊربگ لەی وەختە لە ساڵەگە ئاسایی نییە.

هەرلیوا، هەردوگ بنکەی ئەرجەنتینی "مارامبیۆ" و "سان مارتن" پلەی گەرمی بیوینەیگ لەناوەین 5 و 6 حوزەیران توومار کردن.

راوول کۆردێرۆ، مامۆستا لە "زانکۆی گڕۆنینگن" وت ک ئی شەپوول گەرمایە ک دەێد لە باکوور کیشوەر جەمسەری باشوور رویداویگ جياکریای نییە، بەڵکم دووپات لە بۊیین ریتمیگ باو کەێد، وە هوشداریدان لەوە ک ئی جۊرە دیاردەیلە وەردەوام کەن لە رویداین و وە تێکڕایگ زیاتربۊ، مەگەر ئەرا ئەوەگ ریگری لە دیاردەی گەرمەوبۊن کەشوهەوا بکریەێد.

تۆماس کاتۆن هاریسۆن، زانای کەشوهەوای جەمسەری لە دەسەی وەشکین بەریتانی ئەرا ئەنتارکتیکا، دۊنێد ک گردەوبوین چەن مدوویگ لەوانەیش ئاڵشتبوین کەشوهەوا، بۊە هووکار ئی شەپوول گەرمای ئیسە.

وتیش: بەڵگەیل باوەڕپیکریاگ هەن نشان دەن ک ئاڵشتبوین کەشوهەوا رۆڵیگ لەیە یێرێد، باوجی کاریگەرییەگە لەی ناوچە ئاڵووزە.

دیاری کرد کە وە فتراق ئەرا ئەوەگ ک ئەنتارکتیکا ئاڵشتبوین توندگ لە پلەی گەرمی وەخوەی دوینێد، بایەسە لەبانمان بڕیگ فرە لە داتا لە ماوەی ساڵەیل گردەو بکەیمنەو ئەرا دروسکردن وسنەیگ ئاشکرا لەباوەت سروشت کەشوهەوای باو لەورا.

هەردوگ شارەزاگە هاوڕا بۊن ک پلەی گەرمی لە ناوچەگە بەرزەوبۊنیان وەردەوامە وەرجە چەن ساڵیگەو، و کاریگەرییەیل دیاریگ لەئەنجام یە دەسکردنە وە دەرکەفتن.

کاتۆن هاریسۆن وت ک بڕیگ کتوپڕ لە واران لەجیای دەسکردگە وە وارین، وە دەرخستن ئەوە ک یە لیکەفتیگ دیرێد لەبان سیستەمە ژینگەییە جەمسەرییەیل جویر کۆمەڵگای بەتریکەیل، و یە سەختی گەورایگە ئەرا هاوکارەیلم ک لە بنکە جەمسەرییەیل کار کەن چۊنکە وارین بڕیگ فرە لە واران بوودە هووکار دروسبۊن لافاو و چۊلەی ئاو ک دۊای ئەوە قات یەخ دروس کەێد.