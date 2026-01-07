‏رێکخریاگ تەندروسی جەهانی هووشداری لە نووشین کحول دەێد

شەفەق نیوز ـ وەدویاچگن

‏رێکخریاگ تەندروسی جیهانی راگەیان ساڵانە نزیکەی 800 هەزار کەس وە مدوو زیایچگن لە نووشین کحولی گیان لەدەسدەن.

‏رێکخریايەگە لە بەیاننامەیگ راگەیان، کحول هووکار سەرەکیە ئەرا بیماربوین و هووکار کاریگەرە ئەرا مردن، لە ئەوروپا و جیهان زیاترین رێژەی نووشین کحول هەس.

‏دیاریکرد "ساڵانە لە ئەوروپا کحول نووشین بوودە مدوو مردن 800 هەزار کەس واتە لە هەر یانزە کەسیگ یەکیگیان وە هووکارەیل پەیوەست وە کحولەو مرێد"، رێکخریاگە دیاریکرد "کحول مادەیگ ژەهراویە نەک تەنیا بوودە مدوو هەفت جویر شێرپەنجە، بەڵکم بوودە مدوو بیماریەیل ترەک و تێچگن کۆنترۆلکرد خود، و کاردانەوەیل یەواشەو کەێد، هەماهەنگی و هاوکاری کەمکەێد".

‏لە خود وەختەگە رێکخریاگەگە پێشنیار کەێد، وڵاتەیل رێوشوین کەمکردن نوشین کحولی بگرنەوەر، وە دانان سنوور ئەرا ساعەت و رووژ و شوین فروشتنی، و قەیەغەکردن یا سنووردارکردن رێکلام، و تونکردن یاسایەیل بەرەنگاربوین رانندگی ماشین لەژیر کاریگەری کحول و ریوشوینەیل ترەک.