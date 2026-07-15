رخداریە ئەمنییەیل ناچار واشنتۆن کەێد ریکارەیل پاسەوانی زەیدی تونەو بکەێد

شەفەق نیوز - واشنتۆن

ریکارەیل ئەمنی تونیگ کە ئەرا پاسەوانی سەرۆک ئەنجومەن وەزیرەیل عراقی عەلی فالح زەیدی لە سەردانەگەی ئەرا واشنتۆن چەسپیا، بۊە هوکار وسانن جویلەی فڕۆکەوانی ئەرا چەن سەعاتیگ لە فڕۆکەخانەی رۆناڵد رێگان، و هەڵوەشانن و دیرکەفتن سەدان گەشت.

راپۆرتیگ لە تووڕ "CBS News" ئەمریکی، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئەڵگەردانی کرد، باس ئەوە کرد کە گەشتەیل بازرگانی لە فڕۆکەخانەگە لە فڕین و نیشتنەو وسان، رووژ سێشەممە، لە سەعات یانزەی شەوەکی تا نزیک سەعات سێەی دۊای نیمەڕوو وە وەخت واشنتۆن، ئەوەیش وە هوکار رێکخستنە ئەمنییەیل پەیوەندیدار وە جویلەیل سەرۆک وەزیرەیل عراقی لە پایتەخت ئەمریکی.

کۆتوبەنەیل بۊنەسە هوکار دیرکەفتن زیاتر لە 300 گەشت و هەڵوەشانن کەمترین 126 گەشت ترەک، وەپای داتایەیل ماڵپەڕ "فڵایت ئاوەیەر" تایبەتمەن وە چەودیاریکردن جویلەی فڕۆکەوانی، لەناوەین شوینەوارەیل زنجیرەیی کە خشتەی گەشتەیل لە یەکیگ لە قەرەباڵغترین و تونترین بوارەیل ئاسمانی ئەرا چەودیاری لە ویلایەتە یەکگرتگەیل گردەوە.

وەرپرسیگ دیار لە ئیدارەی ئەمریکی وت، کۆشک چەرمگ و ئیدارەی فڕۆکەوانی فیدراڵی هۊردەکارییەیل نوو لە وادەی جویلەیل زەیدی وەگەرد یەکتر ئلڵشت کردن، لە تەقەلایگ ئەرا کەمەوکردن کارتیکەر ریکارەیل ئەمنی، و دەسەڵاتەیل ری دان ئەرا بڕیگ فڕۆکە کە لە ئاسمان چەوڕی بوون بنیشنەو، و ئەوانڵی ترەک کە لەبان زەوی بۊن بفڕن.

ئیدارەی فڕۆکەوانی فیدراڵی و وەزارەت گواستنەوەی ئەمریکی خوەیان گردن لە قسەکردن لەبان هوکارەیل ئاڵووزییەیل یا سروشت ئەو هەڕەشەیل ئەمنییە کە داوای وسانن گەشتەیل کردۊد.

وەپای راپۆرتەگە، کاروان زەیدی کۆشک چەرمگ هیشتە جی وەرەو بارەگای وەزارەت وەرگری ئەمریکی "پێنتاگۆن" لە سەعات یەک و نیم دۊای نیمەڕوو، کە لە مەوقەی چەوەڕیکریاگ دیر کەفت، لە وەختیگ هێلیکۆپتەریگ ئەمنی لەبان کاروانەگە فڕی لە ماوەی رەدبۊنی لەناو ئاسمان نزیک فڕۆکەخانەگە.

وەرجە یەیش دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی پیشوازی لە زەیدی کرد لە کۆشک چەرمگ ئەرا لێکۆڵینەوە لە ئایندەی پەیوەندییەیل ناوەین عراق و ویلایەتە یەکگرتگەیل، لە یەکەم سەردان سەرۆک وەزیرەیل عراقی ئەرا واشنتۆن لەوەخت دەسوەکاربۊنی لە ئایار گوزەشتە.

ترەمپ دیدارەگەی وەگەرد زەیدی دریژەو کرد و داوایگ نەخشەکیشریاگ وەرجە وەخت ئەرا نان وەردی ئەرای کل کرد، وت کە دیدارەگە نشاندەر ئەوە بۊ کە "گونجاننیگ گەورە" ناوەینیان هەس، ئەوەیش بۊسە هوکار ئاڵشتکردن خشتەی جولەیل شاند عراقی و دیرکەفتن چگنەو ئەرا پێنتاگۆن.

ریکارە ئەمنییە تونەیل لەناوەین جەنگ ئەمریکی ئیرانی تیەێد کە لە چوار مانگەو وەردەوامە، و رخدارەیل لە ئەگەر جیوەجیکردن ئیران یا لایەنەیل پەیوەندیدار وەلی کردەوەیل لەناو ویلایەتە یەکگرتگەیل، بیجگە لە هوشدارییە ئەمنییەیل کە زیایەو بۊن دۊای تەقەلایەیل تیرۆرکردن سەرۆک ترەمپ، وەپای راپۆرتەگە.

بوار ئاسمانی دەورگرد فڕۆکەخانەی رۆناڵد رێگان چگە ژێر کۆتوبەنەیل تون لەوەخت رۊداو لەیەکەودان ئاسمانی ساڵ 2025 ناوەین فڕۆکەیگ سەرنشین سەر وە کڕەیل ئاسمانی ئەمریکی و هێلیکۆپتەریگ سەربازی لە جۊر "بلاک هۆک"، کە بۊە هوکار کوشیان 67 کەس، و بۊە مدوو چەسپانن یاسایەیل نوویگ لەبان رێڕەوەیل هێلیکۆپتەرەیل نزیک فڕۆکەخانەگە و پێنتاگۆن.