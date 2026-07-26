ئەرا چوارەمین هەفتە لەبانیەک.. ویلایەتە یەکگرتگەیل نەفت خاو لە عراق هاوردە نیەکەێد

شەفەق نیوز - بەغداد/ واشنتۆن

داتایەیل وەڕێوەبەرایەتی زانیارییەیل وزەی ئەمریکی، ئمڕوو یەکشەممە، نشان دان کە ویلایەتە یەکگرتگەیل هیچ بڕیگ لە نەفت خاو عراقی لە ماوەی هەفتەگە هاوردە نەکردگە، ئەوەیش ئەرا چوارەمین هەفتەی یەک لەدۊای یەکە.

وەپای داتایەیل، کە ئاژانس شەفەق نیوز ئاگاداری بۊ، هاوردەیل ویلایەتە یەکگرتگەیل لە نەفت خاو عراقی رەسیە سفر لە ماوەی هەفتەی کووتاییهاتگ لە 17 تەمموز، دۊای ئەوەگ 71 هەزار بەرمیل لە رووژیگ توومار کردۊد لە هەفتەی کووتاییهاتگ لە 19 حوزەیران، وەرجە ئەوەگ هاوردەیل ئەمریکی لە عراق ئەرا تەواو چوار هەفتەی دۊاتر بووسێد.

لە وەرانوەر، کەنەدا لە بان لیست هاوردەکارەیل نەفت خاو ئەرا ویلایەتە یەکگرتگەیل بۊ وە بڕ 3.635 ملیۆن بەرمیل لە رووژیگ، و دۊای ئەوە ڤەنزوێلا بۊ وە 688 هەزار بەرمیل لە رووژیگ، دۊاتر مەکسیک وە 480 هەزار بەرمیل لە رووژیگ.

هەرلیوا، ویلایەتە یەکگرتگەیل 242 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لە بەڕازیل هاوردە کرد، و 141 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لە کۆڵۆمبیا، و 103 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لە ئیکوادۆر، و 8 هەزار بەرمیل لە رووژیگ لە لیبیا.

لە وەختیگ هیچ هاوردەیگ لە سعودیە یا عراق یا نێجیریا لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە توومار نەکرد، وەپای داتایەیل هەفتانەی سەرەتایی ئەرا وەڕێوەبەرایەتی زانیارییەیل وزەی ئەمریکی.