‏ئیران: زیاتر لە 1.3 ملیۆن کەس ئەرا بەشداری لە زیارەت چلە ناو توومارکردنە

شەفەق نیوز ـ تەهران

‏وەزارەت ناوخوەی ئیران، ئمڕوو چوارشەممە، راگەیان زیاتر لە ملیۆنیگ و 300 هەزار کەس لە سیستەم "سەماح" ئەرا بەشداری لە زیارەت چلە ناو توومارکردنە، دووپاتکرد لە تەواوبوین ئامادەکارییەیل ئاسایش و خزمەتگوزاری و ئاسانکارییەیل هاتووچوی.

‏قسەکەر وەناو وەزارەتەگە زەینی وەند، لە کۆنگرەیگ رووژنامەوانی وت، زیاتر لە ملیۆنیگ و 300 هەزار کەس تا ئیسە لە سیستەم "سەماح" ئەرا بەشداری لە زیارەت چلە ناو توومارکردنە.

‏گشت رێکخستنەیل ئاسایش و خزمەتگوزاری، وەگەرد رێکارەیل ئاسانکاری جموجویل و هاتووچوی زیارەتکارەیل، ئامادە کریانە ئەرا پێشوازی لە زیارەتەگە.

‏ئیران پەیوەنی و هاوکاری وەگەرد وڵاتەیل هاوسا دیرێ، لە چوارچمگ هەماهەنگی پەیوەندیدار وە دۆسیەی زیارەتەگە.

‏لە عراق، حکومت وە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی، بڕیاردا وە تەرخانکردن بڕ (52.5) ملیار دینار ئەرا لایەنەیل پەیوەندیدار و مەزارگەیل، وە کراگردن (2400) پاس ئەرا گواستنەوەی زیارەتکارەیل، وەرد ماشین و پاسەیل حکومی، وە ئامانج ئامادەکردن هووکارەیل گواستنەوە ئەرا زیارەتکارەیل.

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