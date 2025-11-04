ئیران توومەتبار ئەميركا و ئیسرائيل کەێد وە دروسکردن دەسپیچگەیل "پەلاماریگ" ئەگەری وەبان عراق

شەفق نيوز- تەهران

رووژنامەی "تەهران تايمز" ئیرانی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان کە ئەمریکا و ئیسرائیل کارەیلیگ هەڵوەسێد ئەرا هەڕەشەیگ عراقی تا دەسپیچگ ئەرا پەلامار نوویگ پەیا بکەێد وە ئامانج شیوانن ئارامی ناوچەگە و شکانن سەروەری عراق.

ئەو رووژنامەی حکومەتی ئیرانیە وتیش: دەزگای مۆساد ئیسرائیلی ئویشێد؛ باڵەیل عراق پلان دانان ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیل وەبان ئیسرائیل، وتیش: ئەو قسەسبا لە وەختیگ سیاسی ناسک نیوێک وەرجە چەن رووژیگ لە هەڵوژاردن عراق کە بڕیارە لە 11ی تشرين دویەم وەڕیەو بچوود، تا رخ و نیگەرانی و دەسپیچگ پەلامارەیل نوویگ دروس بکەێد.

وتیش: میدیایل ئەمریکی و ئیسرائیلی راپۆرتەیلیگ هەواڵگری هەڵوسان و بڵاو کردن گوایە هیزەیل ئیسرائیل ئامادەکاری کەن ئەرا نواگیریکردن بەرەی خوەرهەلاتی نوویگ، گوایە هیزەیل حەشد شەعبی و هیزەیل ئەمنی عراق ئامادەکاری ئەرا جیوەجیکردن پەلامارەیل هەماهەنگی کەن وە مووشەک و درۆن وەبان ئیسرائیل.

رووژنامەگە وتیش: وتنە گوایە لیوا ئیسماعیل قائانی فەرماندەی فەیلەق قودس لە سوپای پاسداران ئیران چەوی کەفتیەسە سەرکردەیل باڵەیل چەکدار عراق، و درۆنەیل دویرمەودا دەێد وە کەتائیب حزبولڵا، بیجگە باسکردن لە گورزەیل ئیسرائیل کە گوایە ئەوەسا پەلامار شوینەیلیگ کەن نزیک سنوور ئیران و عراق.

رووژنامەگە وتیش: ئی هەڵوەسینە لەناو هەڵمەتیگ گوماکردن میدیایی فراوانیگ تیەێد تا نشان عراق بەێد چماێ سەروە ئیرانە، و دەسپیچگ ئەرا پەلامارەیلیگ لەلایەن ئیسرائیل و ئەمریکا ئەرا بانان ئامادە کەێد.

لە وەڵام ئەوە، رووژنامەگە دووپاتیش کرد کە هیزەیل چەکدار عراقی وەتەواوی نیشتمانپەروەرن و لە ژیر دەسەڵات حکومەت عراق کار کەن، و بەغداد دویای دوو دەیە لە جەنگ و تیرۆر، ئمڕوو کەفتیەسە فتراق ئارامی و ئاوەدانی نەک چگن وەناو جەنگەیل نوویگ.

دووپاتیش کرد کە هیچ بەڵگەیگ نییە نشان بەرد کە پلانیگ عراقی هەس ئەرا پەلاماردان ئیسرائیل، و یەیش ئەرا گاڵداین جەنگ و تەقەلای دەسوەردان لەناو هەڵوژاردن عراق تیەێد، و زوورهاوردن زیاییگ وەبان ئیران.

رووژنامەگە لە پایان راپۆرتەگەی وت: ئەوەگ تەلئەبیب و واشینتۆن ئەرای پرۆپاگەندە کەن وەرگریکردن لە خوەیان نییە، وەلێ تەقەلای دروسکردن دەسپیچگە ئەرا پەلامار نوویگ وەبان عراق.