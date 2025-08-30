ئۆکرانیا وەڵام "توومەتەيل" مەشقپيکردن چەکدارەیلیگ لە هەرێم کوردستان دەێد

شەفەق نیوز - بەغداد

باڵیۆزخانەی ئۆکرانیا لە عراق، ئمڕوو شەممە، وەڵام ئەو خەوەرەیل میدیاییە دا کە باس لەوە کەن لایەنە گوایە ئۆکرانیاییەیل بەشداربوینە لە ئامادەکردن یا راهێنان ئەو کەسویلە کە بەشدارن لە چالاکییە نایاساییەیل لە ناو عراق یا هەرێم کوردستان.

لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، باڵیۆزخانەگە دووپات کرد کە "ئۆکرانیا هیچ چالاکییگ مەشقپیکردن چەکدارەیل یا دروسکردن فڕۆکەی بێفڕۆکەوان ئەرا کار نایاسایی لە دەیشت خاک وڵاتەگەی نەکردگە و نیەکەێد"، ئی توومەتەیلە وە "زانیاری چەواشەکاری بی بنەما وە ئامانج شیوانن وینەی ئۆکرانیا و سەرکردایەتییەگەی" وەسف کرد.

باڵیۆزخانەگە داوا لە میدیایەیل کرد لە بڵاوکردنەوەی خەوەرەیل پشت وە سەرچەوە فەرمی و باوەڕپیکریایەیل بوەسن و خوەیان لە بڵاوکردن خەوەرەیلیگ وەیجویرە دویرەو بخەن.

وەرجە چەن رووژیگ، دەزگای ئاسایش دانوەپدانان گروپیگ سەر وە لاهور شێخ جەنگی بڵاوکرد و توومەتباریان کرد تەقەلای تیرۆرکردن بافڵ تاڵەبانی سەرۆک یەکێتی نیشتمانی کوردستان، کە گوایە وتنە لە ئۆکرانیا مەشق و راهێنانیان وەرگردنە، وە "مووڵەت تایبەت"، ئەرا دروسکردن فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی خوەیکوش و وەکارهاوردنیان لە تیرۆرکردنەگە.

لە دانوەپیدانانەگە وتیش: توومەتبارەیل لە ئۆکرانیا مەشق و راهێنانیان وەرگردنە و وەگەرد گلەوخواردنیان ئەرا هەرێمیگ کوردستان وەگەرد راهێنەرەیل کیێڤ گردەو بوینە.