دەریای ئیجە کووچبەرەیل عراقی قویتا کەێد و رزگارکردن 19 کەس لەلییان

شەفەق نيوز- سلێمانی

چالاکوان و رووژنامەنویس رەنج پشدەری، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای شکیان بەلەم گەپیگ کرد کە شمارەیگ لە کووچبەرەیل عراقی هەڵگردوێد لەناو دەریای ئیجە، کە بویە مدوو کوشیان دوو کەس و رزگارکردن 19ی ترەک.

پشدەری ئەرا پەیامنێر ئاژانس شەفەق نیوز وت: بەلەمیگ من و کووچبەرەیل عراقی هەڵگردوێد فرەیان لە هەرێم کوردستان بوین، لە باکوور دوورگەی رودوس لەناو دەریای ئیجە تویش نقومبوین هات، دیاری کرد کە تیمەیل رزگارکردن توانستن تەرم پیاییگ ت زاڕوویگ پەیا بکەن، و 19 کەسیش رزگار کردن.

وتیش: هیمان مینەکردن بیسەروشوینەیل وەردەوامە، و ئی رویداوە لە زنجیرەی رویداوەیل نقومبوین لەناو دەریای ئیجە تیەێد، لە تەقەلایل کووچبەرەیل ئەرا رەسین وە کناراوەیل ئەوروپا.

جی باسە کە جیوەجیکار کاروبارەیل عراق لە لیبیا، ئەحمەد سەحاف، دویەکە دووشەممە، ئاشکرای ناسنامەی ئەو 12 کووچبەرە کرد کە لیبیا پەیایان کرد، دووپات کرد کە خەڵک هەرێم کوردستانن، و ئەوەسا ئەرا عراق گلەو دریەن.