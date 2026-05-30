دۊای کۆتاییهاتن ئەرکەیلی.. روبیۆ: تۆم باراک وەردەوام بوود لە رۆڵیگ سەرکردایەتی لە عراق و سووریا

شەفەق نیوز - واشنتۆن

مارکۆ روبیۆ وەزیر دەیشت ئەمریکی راگەیان، کە باڵیۆز ئەمریکی تۆم باراک وەردەوام بوود لە رۆڵیگ سەرکردایەتی لە هەردوگ دۆسیەی سووریا و عراق لەناو ئیدارەی سەرۆک دۆناڵد ترەمپ، هەرچەن شویەگەی وەجۊر کلکریای تایبەت ئەرا سووریا کۆتایی هاتیە.

روبیۆ لە بڵاوکریاییگ لەبان پلاتفۆرم "ئێکس" وت: باڵیۆز تۆم باراک رۆڵیگ بیهاوتا وەجۊر کلکریای تایبەتمان ئەرا سووریا جیوەجی کردگە.

وتیش: ئی ناوە کۆتایی تێد، باوجی هەر وەردەوام بوود لە جیوەجیکردن رۆڵیگ سەرکردایەتی لە ئیدارەی ترەمپ، لە هەردوگ وڵات سووریا و عراق، کە شارەزایی و پەیوەندییەیل و فامستن ئەجێندای ئەمریکا یەکەمجار وەردەوام بوود لە وەدەسهاوردن دەسکەفتەیل لەجیای وڵاتە مەزنەگەمان.

باراک، کە باڵیۆز ئەمریکییە لە تورکیا، لە ئایار / مایۆ 2025 ئەرک کلکریای تایبەت ئەرا سووریا گردۊدە مل، هاوتەریب وەگەرد جویلەیل ئیدارەی ترەمپ ئەرا دووارە نزیکەوبوینی لەوەرانوەر دۆسیەی سووری و هەڵگردن سزایەیل لەبان دیمەشق، لە سای ئەو رۆڵە کە پەسا گەشە کەێد ئەرا تورکیا لە دۆسیەی سووری.

لێدوانەیل روبیۆ رەهەندیگ فەرمی دەێدە ئەو رۆڵ فراوانترە کە باراک دەس کردگەسە پراکتیزەکردنی وە کردەیی لە عراقییش، دۊای ئەوەگ لە ماوەی گوزەشتە لە رووکار پەیوەندییەیل ئەمریکی وەگەرد بەغداد دەرکەفت، دۊای شکست دەسوەکاربوین مارک ساڤایا لە پۆست کلکریای تایبەت ئەرا عراق وە شیوەیگ فەرمی.