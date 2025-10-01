دویای هشکەوبوین "بەنداو عزێم".. ديالە داوای توومارکردن سکاڵا وەبان تورکیا کەێد

شەفەق نيوز- ديالە

رەعەد مغامس تمیمی سەرۆک دەسەی کشتوکاڵی لە ئەنجومەن دیالە، ئمڕوو چوارشەممە، داوا لە محمد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرەیل عراق کرد سکاڵای فەرمی لەبان تورکیا بەرزەو بکەێد، لەوەر کەمەوکردن تەکانەیل ئاو کە بویە مدوو قەیران کەمئاوییگ هەڕەشەی پارێزگاگە دەێد.

تمیمی لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: گرنگە نەتەوە یەکگرتگەیل دەسوەردان بکەێد ئەرا زوورهاوردن وەرەو مسۆگەرکردن بەش ئاویگ دادپەروەرانە.

تمیمی داوا لە حکومەت ناوەندی کرد وەزوی شایستەیل دارایی و قەربووەیل کشاوەرزەیل دیالە لە ساڵەیل 2024 – 2025 خەرج بکەێد، هەکاتی ئەو پارێزگایەیل کە ئەرایان خەرج کریا.

شەوەکی ئمڕوو، وەڕیەوبەرایەتی ئاو دیالە، دەسکردن وە ریکارەیل زویوەزوی راگەیان ئەرا دابینکردن ئاو لە ناحیەی بەنداو عزێم دویای هشکەوبوین چەمەگەی.

نەبیل عوبەیدی وەڕیەوبەر ناحیەی عزێم لە پارێزگای دیالە، دویەکە سێشەممەر هوشداری دا لە رخبارییگ نزیک هەڕەشەی ناوچە و ئاوایەیل ناحیەگە دەێد، لەوەر هشکەساڵی لە ناحیەگە و بەنداو عزێم.