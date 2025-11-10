دوو ئەور بلازمای خوەر روی وەرەو زەوی کەن و هوشداریکردن لە زریان موگناتیسی

شەفق نيوز- مۆسكۆ

تاقیگەی زانست گەردونناسی خوەر لە پەیمانگەی تۆێژینەوەیل چووڵایی ئاسمان سایتە ئەکادیمیای زانستەیل رووسی، خەوەردا کە دوو ئەوێ لە بلازمای خوەر لەی هەفتە زەوی پووشن، و مەزەنەی زریانەیل موگناتیسی کریەێد.

دیاری کرد کە ئەو نموونە کە ئەرا مەزەنەکردن کاریگەری چالاکیی خوەر لەبان زەوی نریاس، کە تا ناوڕاس هەفتەگە درویژەو بوود، پشت وە شمارەکاریەیل هویردیگ بەسن ئەرا جویلەی وای خوەر و دەردان پارچەیل ئیکلیلی، و لە بنەمای ئەوە، مەزەنە کریەێد دوو ئەور بلازمای خوەر لەی رووژەیل بانانە بڕەسێدە زەوی.

وتیش: یەکەمین ئەور لە پرشنگ خوەر بویچکیگ وە تیەن M1.7 لە 7 تشرين دویەم هاتیە، هەرچەن بویچگە وەلێ مەزەنە کریەێد زریان موگناتیسی لە چین G2 لە نیمەی یەکەم لە رووژ 10ی تشرين دویەم دروس بکەێد، کە شایەت کاریگەری لەبان سیستەم دەریاوانی و تووڕەیل کارەبا لە بەشێک ناوچەیل بیاشتوود.

ئەور دویەمیش، لە ئەنجام دەردان پارچەیگ سەرەکی لە پڕشنگیگ گەورەتر لە خوەر دروس بویە، و روی وەرەو باکوور گردگە مەوقەی جیاوەبوینی لە خوەر، و وەکوتپڕ ئەرا زەوی نیەڕەسێد، وەلێ وەبانیەو رەد بوود، وەگەرد ، هیمان ئەگەر کاریگەری جیۆموگناتیسی هەس کە هاتێ بڕەسێد ئەرا چین G2 یا G3 هەرچەن هیمان هەڵسەنگاندن کۆتایی دەرنەکریاس.

زانایەیل مەزەنە کەن کە کاریگەری ئی تەکانەیلە تا وەخت دیریگ لە رووژ سێشەممە 11ی تشرين دویەم بمینێد.