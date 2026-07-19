دوو شار عراقی لەناو گەرمترین شارەیل جیهان لە ماوەی 24 سەعات

شەفەق نیوز - چەودیاریکردن

داتایەیل چەودیاریکردن کەشوهەوای جیهانی، تایبەت وە رووژ 19ی تەموز/یۆلیۆی 2026، ئاشکرا کرد کە دوو ناوچەی عراقی کەفتنە ناو لیست 15 گەرمترین ناوچەی جیهان لە ماوەی 24 سەعات گوزەشتە.

شار دەهلەران ئیرانی بان لیستەکە وەرگرد، دۊای ئەوەگ 49.9 پلەی سەدی توومار کرد، و اە شوینی شار بوستان ئیرانی و شار ئۆچکودوک لە ئۆزبەکستان هاتن وە 49.7 پلەی سەدی ئەرا هەردوگیان، ئیجا فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی کوەیت و شار تورتکۆل لە ئۆزبەکستان وە پلەی 49.4 سەدی، لە وەختیگ هەردوگ شار عەبادان و ئەهواز ئیرانییەیل دویای ئەوە هاتن وە پلەی 49.3 سەدی ئەرا هەردوگیان.

شار عەمارەی عراقی لە پلەی هەشتەم هات، وە توومارکردنی 49.2 پلەی سەدی، و لە شوینی شار سەفی ئاباد ئیرانی لە پلەی نۆهەم هات وە خود پلە.

ناوچەی باگتەیارلیک لە تورکمانستان و فڕۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەسرە لە عراق لە پلەی دەهەم و یانزەهەم هاتن، دۊای توومارکردن 49.0 پلەی سەدی ئەرا هەردوگیان، لە وەختیگ بەندەر ئیرانی لە پلەی دونازەهەم هات وە پلەی 48.8 سەدی.

لیستەگە شارەیل بسکرەی جەزائیری و تۆزەر توونسی لە پلەی سێنزەهەم و چواردەهەم کۆتایی هات، دۊای ئەوەگ 48.7 پلەی سەدی ئەرا هەردوگیان توومار کریا، لە وەختیگ بۆشەقۆف جەزائیری لە پلەی پانزەهەم و کۆتایی هات، وە توومارکردنی 48.5 پلەی سەدی.