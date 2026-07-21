داوەزین نرخەیل نەفت وەگەرد هەڵسەنگاندن بازاڕەیل ئەرا تەقەلایل ناوبژیوانی ناوەین واشنتۆن و تاران

شەفەق نیوز - بەغداد/ هەولێر

نرخەیل نەفت، ئمڕوو سێشەممە، داوەزیان وەگەرد هەڵسەنگاندن بازاڕەیل ئەرا ئەو راپۆرتەیلە کە باس لە تەقەلایل ناوبژیوانی ناوەین ویلایەتە یەکگرتگەیل و ئیران کەن، هاووەخت وەگەرد وەردەوامبۊن ئاڵوگۆڕ گورزەیل ناوەین هەردوگ لایەنەگە و هەڕەشەیل حووسییەیل لە یەمەن وە چەسپانن گەمارۆیگ دەریایی لەبان شانشین عەرەبی سعودی.

گرێبەستەیل ئایندەیی نەفت خاو برێنت وە بڕ 35 سەنت، یا 0.4%، وەرەو 88.87 دۆلار ئەرا بەرمیلیگ داوەزیان، لە وەختیگ نەفت خاو خوەرئاوای تەکساس ناوەنجی ئەمریکی ئەرا رادەسکردن لە سێپتێمبەر لەبان 82.47 دۆلار ئەرا بەرمیلیگ جیگیر بۊ، دۊای ئەوەگ هەردوگ گرێبەسەگە لە دانیشتن وەرین بەرزترین ئاستەیلیان لە ماوەی زیاتر لە مانگیگ توومار کردن.

حووسییەیل، کە هاوپەیمانن وەگەرد ئیران، راگەیانن کە گەمارۆیگ دەریایی لەبان سعودیە چەسپنێد، لە گامیگ کە ئەگەرە بەرەیگ نوو ئەرا جەنگ واز بکەێد و رخداریەیل دابینکردنەیل وزەی جیهانی و جویلەی بازرگانی لە ناوچەگە زیای بکەێد.

لە پیشهاتیگ دیپلۆماسی، وەرپرسیگ باڵای ئیرانی ئەرا ئاژانس رۆیتەرز ئاشکرا کرد کە تاران پێشنیاریگ لە ناوبژیوانەیلەو وەرگردگە ئەرا وسانن تەقەکردن ئەرا ماوەی 10 رووژ، وە ئامانج مقیەتیکردن رێککەفتن وەختانەی ئیمزاکریاگ لە 17ی حوزەیران/یۆنیۆ، کە ئامانج داشت ریەگە خوەش بکەێد ئەرا رێککەفتنیگ هەمیشەیی ئەرا کۆتاییهاوردن وەو جەنگە کە لە 28 شوبات/فێبریوەری هەڵسیا.

ئی جویلەیلە دۊای خولیگ نوو لە گورزەیل ئەمریکی لەبان شارەیل ئیرانی هاتن، کە وەرەوشوین پەلامارەیلیگ هات کە سوپای پاسداران ئیرانی وەشانیەیانە بان شۊنەیل سەربازی ئەمریکی لە ناوچەگە، لە وەختیگ فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکی دۊاتر دەسکردن شەپوولیگ نوو لە گورزەیل لەبان ئیران راگەیان.

لە لایگ ترەکیشەو، راپرسییگ سەرەتایی کە رۆیتەرز ئەنجامی داگە ئاشکرا کرد کە چەوەڕی کریەێد یەدەگەیل نەفت خاو ئەمریکی لە ماوەی هەفتەی گوزەشتە داوەزیەن، هاووەخت وەگەرد داوەزیان یەدەگەیل بەنزین، لە وەرانوەر چەوەڕیکردنەیل وە بەرزەوبۊین یەدەگەیل بەرهەمەیل نەفتی.