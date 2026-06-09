داوەزیان نرخەیل نەفت دۊای راگەیانن ئیران و ئیسرائیل ئەرا وسانن تەقەکردن

شەفەق نیوز - بەغداد / هەولێر

نرخەیل نەفت ئمڕوو سێشەممە، داوەزینیگ تۆمار کردن تا فرەی دەسکەفتەیل دانیشتن وەرین بسڕنەو دۊای ئەوەگ ئیران و ئیسرائیل وسانن پەلامارەیل راگەیانن دۊای داواکارییگ لە سەرۆک ئەمریکی دۆناڵد ترەمپەو، وەگەرد ئەوەیش کە هەردوگ لاگە هوشداری دانە لە ئەگەر دەسکردنەو وە کارە جەنگییەیل.

گریەبەستەیل ئایندەیی نەفت خاو برێنت 91 سەنت داوەزیان کە یەکسانە وە یەک لە سەد تا بڕەسنە 93.34 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ تا سەعات 0400 وە وەخت گرینچ، لە مەوقەیگ گریەبەستەیل ئایندەیی نەفت خاو تێکساس ناوڕاس ئەمریکی 1.13 دۆلار یا 1.2 لە سەد داوەزیا تا بڕەسێدە 90.17 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

نرخەیل وەرجەتر تا پەنج لە سەد لە دانیشتن وەرین زیای کردۊن دۊای ئەوەگ نۊەوبۊن گورزە ئیسرائیلییەیل لەبان ئیران و پەلامارەیل لە لوبنان ئومیدەیل وە کۆتاییهاتنیگ نزیک ئەرا جەنگە فراوانترەگە کەمەو کرد، باوجی دەسکەفتەیلی کەمەو کرد دۊای ئەوەگ هیزە چەکدارە ئیرانییەیل وسيان ئۆپەراسیۆنە سەربازییەیل دژوە ئیسرائیل راگەیانن.

تیم واترر گەورای شیەوکەرەیل بازاڕەیل لە "کەی.سی.ئێم ترەید" وت: وەگەرد بۊن بڕیگ ئارامی لەباوەت دۊایین وسانن ئەرا گورزە راسەوخۆیەیل، وەلر بەرهەمهاورەیل باوەڕ نەیرن کە ئاگربەسەگە خوەیراگری بکەێد.

ئیران و ئیسرائیل وسانن پەلامارەیل راگەیانن دۊای داواکارییگ لە ترەمپەو، باوجی تاران وت: دەس کەێدەو وە پەلامارەیل ئەگەر ئیسرائیل وەردەوام بوود لە گورزوەشانن لە حزبولڵا لە لوبنان.