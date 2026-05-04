داوەزیان نرخەیل تەڵا لەناو چەوەڕیکردنیگ وریایانە ئەرا گفتوگۆەیل واشنتۆن و تاران

شەفەق نیوز - بەغداد

نرخەیل تەڵا وە شیوەی کەمیگ داوەزیان توومار کرد لە فرووشتن و سەنین رووژ دوشەممە، لەناو وەردەوامبوین رخەیل لە هەڵاوسان لە ویلایەتە یەکگرتگەیل و کاریگەریی لەبان ئاراستەیل سیاسەت نەختینەیی، لە وەختیگ کە بازاڕەیل وە نزیکەوە چەوەڕی پیشهاتەیل گفتوگۆەیل لەناوەین دۆناڵد ترەمپ و ئیران کەن.

نرخ تەڵا دەسوەجب داوەزینیگ وە ریژەی 0.3% تۆمار کرد ئەرا رەسین وە 4599.45 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، لە وەختیگ کە گریەبەسەیل ئەمریکی ئەرا رادەسکرن یۆنیۆ وە ریژەی 0.7% داوەزیا ئەرا 4611.40 دۆلار، لە سای فشارەیلیگ لە چەوەڕیکردنەیل وە هیشتن نرخەیل سوود وە بەرزی ئەرا ماوەیگ درویژتر.

لەو ناوە، نرخەیل نەفت لەبان ئاست 100 دۆلار ئەرا بەرمیلیگ مەننەو وەگەرد داوەزیانی، کاریگ کە رخەیل لە وەردەوامبوین فشارە هەڵاوسانییەیل لە ئاست جەهانی پته‌و کەێد، و شیەوکەرەیل دۊنن کە بەرزەوبوین خەرج وزە شایەت بیلێد بانکە ناوەندییەیل پابەندبوون وە سیاسەتەیلیگ نەختینەیی تون، و یەیش ئەوەسە کە کیشکردن زەڕ وەبڕ سامانیگ کە قازانج نیایەرێد کەمەو کەێد، لە وەراورد وە قەواڵەیل گەنجینە کە خاوەن قازانجە بەرزەیلن.

ئەنجومەن یەدەگ فیدراڵی ئەمریکی نرخەیل سوود وەبی ئاڵشتکاری لە گردەوبوین دۊایی خوەی هێشتۊد، وەگەرد پەسەنکردن شیوەزاریگ وریایانە، کاریگ کە هیلێد بازاڕەیل چەوەڕیکردن لەبارەی کەمەوکردن سوود لە ماوەی ئی ساڵە داوەزێد.

لە ئاست کانزا ترەکەیلیش، نوقرە وە ریژەی 0.1% ئەرا 75.38 دۆلار ئەرا ئۆنسەیگ بەرزەو بوی، هەرلیوا پلاتین وە ریژەی 0.2% ئەرا 1991.85 دۆلار بەرزەو بوی، لە وەختیگ کە پالادیۆم وە ریژەی 0.3% ئەرا 1519.66 دۆلار داوەزیا.