داوەزیان نرخەیل تەڵا ئەرا نزمترین ئاست لە ئازار گوزەشتەو

نرخ تەڵا، ئمڕوو دوشەممە، داوەزیا ئەرا نزمترین ئاست خوەی لە ماوەی زیاتر لە مانگیگ، وە کاریگەری بەرزەوبوین گرژییەیل لە خوەرهەڵات ناوڕاس کە تەکان وە نرخەیل نەفت نا وەرەو بەرزەوبوین، کە یەیش رخەیل لە هەڵاوسان زیاتر کرد و مەزەنەیل وە هیشتن نرخەیل سوود وە بەرزی ئەرا ماوەیگ درویژتر زیاتر کرد.

نرخ تەڵا دەسوەجێ وە ریژەی 1.1% داوەزیا تا بڕەسێدە 4488.99 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، وە توومارکردن نزمترین ئاست ئەرای لە 30 ئازار / مارسەو، لە وەختیگ گریەبەسە دۊاخریایەیل تەڵای ئەمریکی ئەرا یۆنیۆ وە ریژەی 1.5% ئەرا 4493.30 دۆلار داوەزیا.

پشتبەسین وە کانزا زەردەگە دۊای بەرزەوبوین گرژییە جیۆسیاسییەیل هات لە ئەنجام پەلاماریگ وە فڕۆکەیگ بێفڕۆکەوان کە بویە هووکار ئاگریگ لە وێستگەیگ وزەی ئەتۆمی لە ئیمارات، کە بەشداری کرد لە بەرزەوبوین نرخەیل نەفت ئەرا بەرزترین ئاستەیلیان لە ماوەی دوو هەفتە و گرەوەیل بازاڕەیل لە باوەت نرخەیل سوود زیاتر کرد.

هەرلیوا، سعودیە کەفتە وەر سێ فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، لە وەختیگ کە دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکی هوشداری دا وە ئیران لە هەوەجەی جویلەی “وەپەلە” وەل پەککەفتن ئەو تەقەلایەیلە کە ئامانجیان کۆتاییهاوردن وە جەنگ ئەمریکی ئیسرائیلییە.

شەپوولەیل هەڵاوسان فرەجاریگ بوونە هووکار چگن بانکە ناوەندییەیل وەرەو بەرزەوکردن نرخەیل سوود، کە یەیش زوڕ و کانزا گرانبەهایەیل کەمەو کەێد کە هیچ داهاتیگ نیارن.

مەزەنەیل بازاڕەیل زیاتر بوین لە باوەت ئەگەر بەرزەوکردن نرخەیل سوود لەلایەن ئەنجومەن یەدەگ فیدراڵی ئەمریکییەو وەرجە کۆتایی ساڵەگە، وەل ئەگەرەیل وە ریژەی 50% ئەرا رۊداین یە وەگەرد هاتن دیسەمبەر.

لە وەرانوەر ئەوە، نرخ کانزا گرانبەهایەیل ترەک داوەزین، چۊنکە نوقرە وە ریژەی 2.2% ئەرا 74.30 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ داوەزیا، و پلاتین وە ریژەی 0.6% ئەرا 1961.30 دۆلار، لە وەختیگ پالادیۆم وە ریژەی 1.2% ئەرا 1396.25 دۆلار داوەزیا.