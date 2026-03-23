داوەزیان نرخ تەڵا وە ریژەی فرەتر لە ٢٪ لە ناوڕاس ئاڵووزییەیل جیهانی

نرخ تەڵا، ئمڕوو دووشەممە، وە ریژەی فرەتر لە 2٪ داوەزیا، تا وەردەوام بوود لە زەرەدەگەی و کەمترین ئاست خوەی لە ماوەی چوار مانگ گوزەشتە تومار بکەێد، یەیش لە ناوڕاس بەرزەوبۊن جەنگ لە خوەرھەڵات ناوڕاس و زیایبۊن ترسی بەرزەوبۊن هەڵاوسان (پەنام) لە جیهان.

نرخ تەڵای دەسی (جیوەجی) رەسیە نزیکەی 4372 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، ک وە ریژەی 2.5٪ هاتیەسە خوار، لە لای خوەیەو گریەبەسەیل ئاییندە ئەرا تەڵای ئەمریکی فرەتر لە 4٪ داوەزیا، وەگەرد وەردەوامبۊن فشارەیل وەبان ئی کانزا رەنگینە.

ئی داوەزیانە لە وەختیگ تێد ک جەنگ لە ناوچەگە تۊنتر بۊە و نرخ نەفت لە 110 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ رەد کردگە، ک یەیش رخداری لە بەرزەوبۊن خەرج گواستنەوە و دروسکردن و لە ئەنجام بەرزەوبۊن هەڵاوسان زیای کەێد.

هەرلیوا، مەزەنەیل تونترکردن ریکارەیل دارایی لە جیهان و زیایبۊن ئەگەر بەرزکردن سوود (فائدة) دەسمیەتی دا لە کەمکردن سەنین تەڵا، چۊن سەرمایەیگ ک قازانج نیەێد.

لە لاییگ ترەک، نرخ نوقرە وە ریژەی 3.2٪ داوەزیا ئەرا 65.61 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، و نرخ پلاتین وە ریژەی 2.9٪ هاتە خوار ئەرا 1866.65 دۆلار، لە وەختیگ نرخ پەلادیۆم وە ریژەی 0.5٪ کەمەو بۊ ئەرا 1397.25 دۆلار.