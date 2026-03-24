داوەزیان نرخ تەڵا ئەرا دەیەم دانیشتن دویای یەک وەگەرد بەرزەوبوین دۆلار

نرخ تەڵا، ئمڕوو سێشەممە، فرەتر لە 1٪ داوەزیا، تا وەردەوام بوود لەبان زەرەدەیلی ئەرا دەیەم رووژ دویای یەک، لە سای بەرزەوبوین دۆلار ئەمریکی و کەمەوبوین مەزەنەیل دەربارەی کەمکردن سوود لە لایەن بانک ناوەندی ئەمریکا لە ماوەی نزیک.

نرخ تەڵا وەشیوەی راستەوخۆ وەڕیژەی 1.6٪ داوەزیا و رەسیە 4335.18 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، لە سەعات 2:27 وە وەخت گرینیتچ. ئی کانزا گرانبەها دویەکە دووشەممە رەسیە نزمترین ئاست خوەی لە 24 تشرینی دویەمەو.

گرێبەسەیل دویای ئەوە ئەرا تەڵای ئەمریکی ئەرا مانگ نیسان وە ریژەی 1.6٪ داکەفت و رەسیە 4336.10 دۆلار.

بەرزەوبوین دۆلار بۊە مدوو ئەوەگ سەنین تەڵا ئەرا خاوەن دراوەیل ترەک گرانتر بوود.

ئی داکەفتنە هاوەختە وەگەرد وەردەوامی تیژییەیل، وەتایبەت دویای ئەوەگ ئیران هەر چەشنە دانوسەنینیگ وەگەرد وڵاتە یەکگرتگەیل درووزن کرد، لەبان قسەیل دۆناڵد ترەمپ ک راگەیان کوتان دامەزراوەیل ئیرانی دویا خستگە و باس پەیوەندی ناڕاستەوخۆ کردۊد.

شارەزایەیل مەزەنە کەن ک بازاڕەیل وەرەو جیگیرکردن نرخ سوود بەرزتر چن، لە سای ئی مەزەنەیلە ک جەنگ لە ناوچەگە بوودە مدوو بەرزەوبوین هەڵاوسان، ک یەیش ناچار بانکی ناوەندی کەێد ریکارەیل دارایی تونتر بگرنە وەر، ک فشار خەێدە بان نرخ تەڵا چۊن هیچ قازانجیگ (سوود) نیەێد.

هەرلیوا بەرزەوبوین نرخ نەفت ک هێمان لەبان 100 دۆلارە ئەرا هەر بەرمیلیگ، رخ لە هەڵاوسان زیای کرد و فشارەگە وەبان ئی کانزا گرانبەها زیاتر کرد.

لە وەرانوەر ئەوە، نرخ نوقرە 2.9٪ داکەفت و رەسیە 67.11 دۆلار ئەرا هەر ئۆنسەیگ، نرخ پلاتینیش 2.1٪ هاتە خوار و رەسیە 1842.30 دۆلار، و نرخ پەلادیۆمیش 2.1٪ داوەزیا و رەسیە 1403.76 دۆلار.