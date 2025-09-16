خوەیکوشتن کوڕیگ هندی دویای ئەوە کە گشت پویل باوگی لە بازییگ ئەنتەرنێت لەدەس دەێد

شەفەق نيوز- وەشوینکەفتن

کوڕیگ لە تەمەن 13 ساڵان لە ناوچەی موهانلالغانگ لە شار لاكناو پایتەخت و گەورەترین شار لە ویلایەت ئوتار براديش باکوور هندستان، خوەی دادە سێدارە دویای ئەوە کە 14 لاك روپیە (لاك= 100 هەزار)، کە گشت پویلەگەی باوگیە لە بانک وە بازییگ لەبان ئەنتەرنێت لەدەسدا، وەگورەی خەوەر پولیس ئمڕوو سێشەممە.

ئاژانس خەوەری "پرێس ترست ئۆف ئینديا" لە زوان دي كيه سينگ ئەفسەر بەش پولیس موهانلالغانگ وت: ئەو کوڕە لە پۆل شەش، رووژ دووشەممە، لە رخەو خوەی کوشت، دویای ئەوە کە باوگی سەردان بانک کرد و زانست کە پویل ئەرای نەمەنیە.

پولیس وت: باوگ گوڕەگە دویای توومارکردن سکاڵا لە بانک، هاتەو ئەرا ماڵ، و باس وەسەرهاتی ئەرا خیزانەگەی کرد.

وتیش: گوڕەگە دویای ئەوە کە گووش لە چیرووک باوگە گرد، زیڕە کرد، و چگە ناو ژوورەگەی خوەی وە دەسپیچگ خوەنستن، تا خوەشکەی شەو چگە ناو ژوورەگەی و زانست کە خوەی وە سێدارە کوشتگە.

کەسەیل خیزانەگەی دویای ژنەفتن قیژەی دویەتە، چگنە ناو ژوورەگە، و کوڕەگە داگردن، و وەرەو خەسەخانە بردنەی، و پزشکەیل وتن مردگە.