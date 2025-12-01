‏خانمەیل عراق ئەرا بەرزەوکردن قورسایی بەشداری پاڵەووانیەتی لە دەوحە کەن

شەفەق نیوز - دۆحە

‏عراق لە سێ پاڵەوانێتی تێکڵا ئەرا بەرزەوکردن قورسایی بەشداربوود، کە پایتەخت قەتەر دەوحە لەی مانگە میوانداریان کەێد.

‏پاڵەوانیەتیەیل بریتین لە پاڵەوانێتی خوەرئاوای ئاسیا، پاڵەوانێتی عەرەبی، و پاڵەوانێتی ناودەوڵەتی قەتەر.

‏پاڵەوانێتییەیل لە 19 کانوون یەکەمی ئێ مانگە دەس وەپیکەن وە بەشداریی فراوان لە بژاردەیل عەرەبی و ناودەوڵەتی، دیاریکرد، هەڵبژاردەی دویەتەیل ئەرا بەرزەوکردن قورسایی وەردەوامە لە ئامادەکارییەیل ئەرا بەشداریکردن چەوەڕێکریاگ لە ری کەمپیگ راهێنان کە ئیرنگە لە شار هەولێر وەڕیوەچوود لە ژیر سەرپەرشتی ڕاهێنەر خزێر پاشا.