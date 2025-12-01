‏خانمەیل عراق ئەرا بەرزەوکردن قورسایی بەشداری پاڵەووانیەتی لە دەوحە کەن

‏خانمەیل عراق ئەرا بەرزەوکردن قورسایی بەشداری پاڵەووانیەتی لە دەوحە کەن
2025-12-01T08:50:57+00:00

شەفەق نیوز - دۆحە

‏عراق لە سێ پاڵەوانێتی تێکڵا ئەرا بەرزەوکردن قورسایی بەشداربوود، کە پایتەخت قەتەر دەوحە لەی مانگە میوانداریان  کەێد.

‏پاڵەوانیەتیەیل بریتین  لە پاڵەوانێتی خوەرئاوای ئاسیا، پاڵەوانێتی عەرەبی، و پاڵەوانێتی ناودەوڵەتی قەتەر.

‏پاڵەوانێتییەیل لە 19 کانوون یەکەمی ئێ مانگە دەس وەپیکەن وە بەشداریی فراوان لە بژاردەیل عەرەبی و ناودەوڵەتی، دیاریکرد، هەڵبژاردەی دویەتەیل ئەرا   بەرزەوکردن قورسایی وەردەوامە لە ئامادەکارییەیل ئەرا  بەشداریکردن چەوەڕێکریاگ لە ری کەمپیگ راهێنان کە  ئیرنگە لە شار هەولێر وەڕیوەچوود لە ژیر سەرپەرشتی ڕاهێنەر خزێر پاشا.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon