خانمە ریبەر ئۆپۆزسیۆن ڤەنزوێلا نۆپڵ ئاشتی 2025 وەدەس تیارێد

شەفەق نيوز- ئۆسلو

دەسەی نۆپڵ نەرویژ، ئمڕوو جمعە، بردەوەی خەڵات ئاشتی ئەرا ساڵ 2025 راگەیان، راگەیان کە پیشکەشی کرد وە خانمە ریبەر ئۆپۆزسیۆن ڤەنزوێلا ماریا كورينا ماتشادو.

دەسەس نۆپڵ نەرویژی لە بەیاننامەیگ وت: "ماتشادو لەوەر کارەیل وەردەوامی لە پاڵپشتیکردن مافەیل دیموکراتی و خەباتی ئەرا وەجیهاوردن ئاڵشتبوین دادپەروەری و ئاشتیانە لە دیکتاتۆریەت ئەرا دیموکراسی پەسەن کریا.

چەنای چەنیگ دۆناڵد ترەمپ سەرۆک ئەمریکا وتیاد کە خوەی شایستەی خەڵاتەگەس لەوەر چارەسەرکردن چەن جەنگیگ لە جیهان.

پلان ترەمپ ئەرا کۆتاییهاوردن وەو جەنگ ویرانکەرە کە تا ماوەی دوو ساڵ لە غەززە وەردەوام بوی، کە چوارچیوەیگ ئەرا ئاگربەسی ناوەین ئیسرائیل و حەماس جاریگ ترەک خستە فتراق لە تەقەلای وەرگردن خەڵاتەگە.

پارەکە، نيهون هيدانكيو ریخریاگ ئاشتی ژاپۆن خەڵاتەگە وەرگرد، ئەرا تەقەلایەیل پاڵپشتیکردن جیهانی وبی چەک ئەتۆمی، وەپشتبسین وە قسەی رزگاربویەیل لە گورز ئەتۆمی لە هێرۆشیما و ناگازاکی.

ئی هەفتە راگەیانن سەرکەفتگەیل لە چینەیل پزشک و فیزیک و کیمیا و ئەدەب وەخوەی دی.

رووژ دووشەممەی ئایندە وە خەڵات نۆپڵ ئەرا زانستەیل ئابووری هەفتەگە رەسێدە پایان.

گشت خەڵاتەیل نۆپڵ لە ستۆکھۆڵم پیشکەش کریەن، و خەڵات ئاشتی وەشیوەیگ ناوازە لە ئۆس پیشکەش کریەێد.

نرخ هەر خەڵاتیگ رەسێدە ئەرا 11 ملیۆن کرۆنەی سویدی (1.1 مليۆن دۆلار).