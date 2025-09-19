حکومەت ئەلبانیا یەکەمین "وەزیر دیجیتاڵی" دیاری کەێد کە لە زیرەکی دەسکرد دروس کریاس

شەفەق نیوز - تیرانا

حکومەت ئەلبانیا بویە یەکەم کەس کە زیرەکی دەسکرد جویر "وەزیریگ مەجازی" وەکار بارێد ئەرا رێکخستن پرۆسەی کارگێڕی و نواگیریکردن گەندەڵی دارایی و ئیداری، دویای ئەوەگ پەرلەمان دەنگ وە پێشنیارەگەی دا.

دویەکە پەنجشەممە، ئەلبانیا ەە فەرمی ئەوەگ وە "وەزیر دیجیتاڵی" ناسیاس لەناو حکومەتگەی ناسان، ئەو وەزیر "مەجازییە" کە ناوی "دیلا"س، وە واتای "خوەر" وە زوان ئەلبانی، دویای دەنگدان پەرلەمان وە بەڵێ لەلایەن فرەینەی سۆسیالیستەیلەو، لەبان رەخنەی ئۆپۆزسیۆن، خریا ناو کابینەگەی ئیدی راما، سەرۆکوەزیرەیل حکومەت.

هەرچەن "دیلا" جویر خانمیگ وەزیر لە لیست فەرمی حکومەت دەرنیەکەفێد کە لەلایەن سەرۆک باجرام بیجاجەو دەرچگە، بەڵام لە بەڵگەنامەگە هاتگە کە راما وەرپرسیارە لە "دروسکردن و کارکردن وەزیر مەجازی زیرەکی دەسکرد (دیلا)".

وەرجەیەیلت تەنیا ڕۆبۆت قسەکەردن بوی لە ماڵپەڕە حکومییەیل، ئیرنگە وەشیوەیگ دیار جویر ژنیگ وە پڕتاڵ ئەلبانی دەرکەفێد، کە ئیلهامەگەی لە وینەی ئەکتەر ناودار ئەمریکی ئەنیلا پێشا وەرگردگە، وەگورەی میدیا ناوخۆییەیل.

راما راگەیان کە ئی گامە "خاسترین بەهرەمەنە نیشتمانییەیل و ئەلبانییەیل لە دەیشت و پسپۆڕەیل بیانی گردەو کەێد و دامەزراوەیل ئاڵشت کەێد ئەرا پلاتفۆرم پەرەپیدان زیرەکی دەسکرد".

لە دانیشتن پەرلەمان، دیلا لە ری ڤیدیۆ خوەی وە "وەزیر دەوڵەت ئەرا کاروبار زیرەکی دەسکرد" بناسنێد، دووپات کرد کە ئەرک ئەو کارئاسانیکردنە ئەرا کارە رووژانەیل حکومەت.

شارەزایەیل و سیاسەتمەدارەیل ئۆپۆزسیۆن ریداین وە AI بڕیار کارگێڕی بەێد وە گیچەڵیگ زانن.

شارەزای زانست تەکنەلۆژیا کۆڕەی لە گۆڤار ئۆنلاین باڵکان ئینسایت نویسان: کە کۆمپانیای AI توەنێد دەسمیەتی بەێد لە سەنین گشتی، بەڵام دووپات لەوە کرد کە بایەسە پرسیارکردن لە دەس ئایەم بمینێد.

گەزمەنت باردی سەرۆک ئۆپۆزسیۆن دیلا وە "خەیاڵیک پڕوپاگەندە" وەسف کرد کە ئامانج لەلی پەردەپووشکردن گەندەڵی حکومەتە.

هەرلیوا ئەو گامە وە نادەستووری زانست و وت: دەستوورەگە دیاری کەێد کە وەزیرەیل بایەسە هاووڵاتی ئەلبانی بوون و گەورەساڵ و توانای دەروینی تەواویگ داشتوون.