جەنگ وە شمشیر و چەقوو لە وەردەم دوکانیگ کەباب لە بەریتانیا

شەفەق نيوز- نیوبۆرت

لەناوڕاس جادەیگ قەرەباڵغ لە شار نیوبۆرت بەریتانیا، لە وەردەم دوکانیگ کەبابچی، باسە وەردەوەردە و جەنگ سەختیگ.

جەنگ وە شمشیر و چەقوو و کوتەک ئاسنین، پیاوەیل خەڵتان وەخوین لە رووژ نیمەڕو لە وەرچەو ریوارەیل و قیژەی مناڵەیل.

ئەو رویداوە کەفتە ناوەین دوو بنەماڵە لە جەنگیگ خویناوی چوار کەس لەناوی زەخمدار بوین.

پولیس وت: هەفت توومەتبار دەسگیرکردگە تەمەنیان ناوەین 17 و52 ساڵ بویە، گشتیان خەڵک شار نیویبۆرت.

ئەو باوەتە رای گشتی وەلای هەڵی کیشا، وەتایبەت کە شوین رویداوەگە فرە دویر نییە لە بنکەی پولیس سەرەکی لە شارەگە.

گشت توومەتبارەیل لە دوو بنەماڵە، بەشداری لەو جەنگە کردن، و دادگا بڕیار زیندانیکردن گەورەیل دا و مەرەقەزکردن ناخاڵەیگ.